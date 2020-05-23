إيرانية تعود للحياة بعد دخولها "ثلاجة الموتى" لمدة 18 ساعة

معجزة إلهية، حدثت لسيدة إيرانية تبلغ من العمر 42 عامًا، من مدينة "خرم آباد" بمحافظة "لورستان" الإيرانية، بعد أن تسجيلها رسميًا كـ"متوفاة" ووضعت في ثلاجة الموتى انتظارًا للحصول على تصريح الدفن، بحسب رئيس قسم العلاقات العامة بجامعة "لورستان" للعلوم الطبية.وبقيت المرأة في الثلاجة لمدة 18 ساعة، عندما اكتشف الطب الشرعي أنها لا تزال تتنفس، وتم انعاشها سريعا ونقلها للمستشفى، حيث استطاع الأطباء إبقاءها حية، حيث تسمى هذه الحالة علميا بـ"متلازمة لعازر أو لازاروس"، وهي نادرة الحدوث، وتعرف بأنها عودة متأخرة للدورة الدموية بعد توقف الإنعاش القلبي الرئوي، أي عودة النشاط القلبي لمريض أعلنت وفاته، ومنذ أن وضع مصطلح "متلازمة لعازر" في الكتب الطبية في عام 1982، تم رصد عشرات الحالات حتى الآن

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