تعرَّف على رجيم أول يوم العيد كحك وبسكوت ورنجة

القاهرة - لايف ستايل تحتفل الأمة الإسلامية غدا الأحد؛ بعيد الفطر المبارك، ويعد تناول الكحك والبسكوت والرنجة من الأكلات التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناول فى اول يوم من عيد الفطر، ولكن يخشي البعض من زيادة الوزن؛ لذا قدم محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، رجيم أول يوم العيد يجعلك تتناول كل هذه الأكلات دون زيادة فى الوزن لأنه محسوب السعرات الحرارية لكل وجبة. وجبة الفطار = 600 سعر حراري 2 قطعة بسكوت 200 سعر حراري 1 قطعة كحك 200 سعر حراري 1 قطعة بيتى فور 75 سعر حراري 1 قطعة غريبة 50 سعر حراري كوب شاى باللبن 75 سعر حراري وجبة الغداء =730 سعر حراري سمكة رنجة حوالى 400 سعر حراري Advertisements رغيف عيش بلدى 280 سعر حراري بصل 50 سعر حراري وجبة العشاء =390 سعر حراري صدر فرخة مشوى 200 سعر حراري نصف رغيف بلدى 140 سعر حراري سلطة 50 سعر حراري قد يهمك أيضا: تعرف علي السعرات الحرارية للكحك 7 أطعمة لا تتسبب في زيادة الوزن مهما كانت الكمية تعرف عليها

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