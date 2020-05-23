شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات إنذار تحذرك أن جهازك المناعي ضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل انتشار فيروس كورونا يتخذ الجميع الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا وللبقاء في صحة جيدة، وتبرز أهمية وجود جهاز مناعة قوي في قدرتك على مقاومة فيروس كورونا وغيره من الفيروسات، في هذا التقرير نتعرف على العلامات التي تخبرك بأن جهازك المناعي ضعيف، وما الذى تحتاجه لتقوية مناعتك وفقاً لما ذكره موقع " pennmedicine".

إذا لاحظت أنك غالبًا ما تكون مريضًا، أو تشعر بالإرهاق أو لديك أعراض مزعجة أخرى لا يمكنك اكتشافها، فقد يعني ذلك ضعف جهاز المناعة لديك.

علامات جهاز المناعة الضعيف1. تشعر بالاجهاد والتعب المستمر

إذا كنت دائماً تشعر بالاجهاد المستمر وليس أمراً عابراً فمن الممكن أن يكون جهازك المناعي ضعيفاً، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية علم النفس الأمريكية، فإن الإجهاد على المدى الطويل يضعف استجابات جهاز المناعة لديك.

هذا لأن الإجهاد يقلل من الخلايا الليمفاوية في الجسم، وخلايا الدم البيضاء التي تساعد على محاربة العدوى.

كلما انخفضت مستويات الخلايا اللمفاوية لديك، زادت مخاطر الإصابة بالفيروسات مثل نزلات البرد.

2- لديك دائما نزلة برد

من الطبيعي تمامًا أن يعاني البالغون نزلة برد أو ثلاث نزلات برد كل عام، يتعافى معظم الناس في غضون 7 إلى 10 أيام، خلال ذلك الوقت ، يستغرق جهاز المناعة من 3 إلى 4 أيام لتطوير الأجسام المضادة ومحاربة الفيروسات المزعجة.

ولكن إذا كنت تصاب بالزكام باستمرار- أو إذا كنت مصابًا بنزلة برد تستمر لفترة طويلة فهذه علامة واضحة على أن جهاز المناعة ضعيف.

3- لديك الكثير من مشاكل البطن

إذا كنت تعاني من الإسهال أو الغازات أو الإمساك المتكرر، فقد يكون ذلك علامة على ضعف نظام المناعة لديك.

تظهر الأبحاث أن ما يقرب من 70 % من جهازك المناعي موجود في الجهاز الهضمي، البكتيريا المفيدة والكائنات الحية الدقيقة المفيدة التي تعيش هناك تدافع عن أمعائك من العدوى وتدعم جهاز المناعة.

يمكن أن يسبب انخفاض بكتيريا الأمعاء المفيدة خطر الإصابة بالفيروسات والالتهابات المزمنة وحتى اضطرابات المناعة الذاتية.

4. جروحك بطيئة للشفاء

يتحول جلدك إلى وضع التحكم في التلف بعد الإصابة بالحرق أو القطع أو الكشط، يعمل جسمك على حماية الجرح عن طريق إرسال الدم الغني بالمغذيات إلى الإصابة للمساعدة في تجديد الجلد.

تعتمد عملية الشفاء هذه على الخلايا المناعية الصحية ولكن إذا كان جهازك المناعي بطيئًا، فلا يمكن لبشرتك أن تتجدد، بدلاً من ذلك ، تستمر الجروح وتجد صعوبة في الشفاء.

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5. لديك عدوى متكررة

إذا كنت تبدو مصابًا بالعدوى المتكررة، فربما يرسل لك جهاز المناعة إشارات حمراء.

أفادت الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة أن علامات النقص المحتمل في المناعة لدى البالغين تشمل:

-الإصابة بأكثر من 4 إصابات في الأذن في عام واحد

-الإصابة بالالتهاب الرئوي مرتين خلال عام واحد

-تعاني من التهاب الجيوب الأنفية المزمن أو أكثر من 3 نوبات من التهاب الجيوب الأنفية البكتيرية في السنة

-تحتاج إلى أكثر من دورتين من المضادات الحيوية سنويًا

طرق لتقوية جهاز المناعة

يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة والعادات الجديدة أن تحافظ بشكل طبيعي على جهازك المناعي قويًا وصحيًا:

-تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

-الحصول على قسط كاف من النوم

-مارس الرياضة بانتظام

-اغسل يديك

-الحصول على اللقاحات والتطعيمات الضرورية.

-الحفاظ على وزن صحي

-لا تدخن

-حاول تقليل الإجهاد