شكرا لقرائتكم خبر عن لو فى ثانوية عامة متخليش التوتر يأثر عليك.. اعرف كيف تقلل الضغط والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلق وضغط عصبى وتوتر .. هى الحالة التى يعيشها طالب الثانوية العامة دائما خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات، وقد يزداد القلق والتوتر بسبب انتشار فيروس كورونا والخوف من العدوى، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح لطالب الثانوية العامة للحد من التوتر فى الامتحانات، وفقا لما ذكره موقع verywellmind

1:النوم بعدد ساعات كافية، من الاشياء التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشط الذاكرة وتساعد على التركيز لذلك تجنب السهر لفترات طويلة دون نوم كافى.

2:لا تجعل العزل المنزلى يحرمك من التمارين الرياضية، ولكن عليك بتعزيز عضلاتك وصحتك بممارسة الرياضة فى المنزل، فيساعد ذلك على تقليل الضغط العصبى والتوتر.

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3:فى حالة شعورك بالتوتر والقلق الشديد ، عليك بممارسة تمارين التنفس واليوجا هى تساعد على الاسترخاء والهدوء وتحد من التوتر.

4:تنظيم الوقت يساعدك على التخلص من التوتر والقلق الذى تعيشه ويحميك من الضغط العصبى، لذلك عليك بتنظيم وقتك بين المذاكرة والرفاهية.

5:الاهتمام بتناول الأطعمة الغذائية التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتنشط الذاكرة وتساعد على التركيز وخصوصا الأطعمة التى تحتوى على مواد مضادة للأكسدة مثل البرتقال والليمون والمكسرات والشيكولاتة.

6:ابتعد عن التفكير السلبى وحاول ان تفكر فى الايجابيات والتفاؤل فقط .