انفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. أضرار الإفراط في تناول الشاى بعد الإفطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 في سلسلة معلومة طبية رمضانية، أضرار الشاي عند الإفراط في شربه بعد فطار رمضان ومنها الجفاف، والانتفاخ، ويمنع امتصاص المواد الغذائية، وزيادة القلق والحرمان من النوم وغيرها من أضرار الإفراط في تناول الشاى، ووفقا لموقع scoop whoop جاءت الأضرار كالتالى: -الجفاف: الاستهلاك الزائد للكافيين يقلل من قدرات امتصاص جسمك للماء والجفاف. -الانتفاخ: يمنع امتصاص المغذيات الحيوية التي يحتاجها الجسم مثل الكالسيوم والحديد. Advertisements - إدمان الكافيين: اعراضه الخمول والغضب والتعب والصداع، ويزيد من مستوى القلق والأرق. - زيادة معدل ضربات القلب والحرمان من النوم. - قد يؤدي إلى سرطان البروستاتا. - مشاكل في القلب والأوعية الدموية. - يزيد من احتمال حدوث إجهاض أثناء الحمل.



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