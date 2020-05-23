مصدر أمني: ظهور إعدام عشماوي بـ"الاختيار" رسالة ردع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أمني مصري، إن ظهور مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي الحقيقي، في مسلسل "الاختيار" حمل رسالتين الأولى ردع لمن تسول له نفسه المساس بأمن مصر، والثانية للتأكيد على مصداقية الحكم.

وأضاف المصدر، أن ظهور إعدام عشماوي جاء تأكيدا على مبدأ الثأر من الإرهابيين، ونيل عقابهم، والمسلسل يغلق الباب أمام أي شائعات تروجها الجماعات الإرهابية بشأن عدم إعدام الأخير.

وفي مشهد مدته أقل من ٣٠ ثانية، ظهرت لأول مرة المشاهد الحقيقية، لإعدام الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار.



وظهر عشماوي مرتدياً بدلة الإعدام، وهو بلحية طويلة، ويحاوطه مجموعة من أفراد الأمن، وعندما سُئل عن أي طلب يريده رد قائلاً: "مبقاش ينفع خلاص".

واعتبر مراقبون، في أحاديث منفصلة لـ"الخليج 365" أن إعدام عشماوي جاء استثمارا لمسلسل الاختيار الذي أحدث زخما شعبيا لأبطال الجيش المصري، وتجسيدا لصورة مقابلة لاستشهاد المنسي، وهي القصاص من الخونة.

طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قال لـ"الخليج 365": ظهور إعدام عشماوي حمل عدة رسائل، أهمها التأكيد على بطولة المنسي، في مقابل إرهاب عشماوي".

وأضاف أن رسالة الأخذ بالثأر والانتقام من الإرهابيين حملت هدفا مزدوجا، وهو الردع من جهة، ورسالة معنوية للشعب المصري بأن مصر لا تترك ثأرها.

وأوضح فهمي أن المسلسل استثمر حالة الزخم ومتابعة الملايين للمواجهة بين قتلة المنسي، وأبطال كمين البرث، خاصة بعد الحزن الذي خيم عليهم بعد مشاهدة هذه المواجهة واستشهاد المنسي.

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وتابع: كان مهم أن يكون هناك لحظة مقابلة لاستشهاد المنسي، الذي يجسد بطولة الكثيرين في تصفية العناصر الإجرامية والإرهايية وهي إعدام الخائن هشام عشماوي.

بطولة المنسي

بدوره قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية لـ"الخليج 365" إن ظهور إعدام عشماوي جاء للتأكيد على تنفيذ الحكم، وهو ما يدحض إشاعات الجماعة الإرهابية بهذا الخصوص.

رسالة ثانية، بحسب فرغلي، وهي الردع وإظهار مصير أي إرهابي، وأنه سينال جزاءه في النهاية، موضحا أن المسلسل نجح في اظهار الفرق بين بطولة المنسي، وإرهاب عشماوي.

ورصدت ”الخليج 365” حالة من الفرحة عمت أوساط أهالي الشهداء، بعدما تأثر غالبيتهم بالمشاهد التي لقى ذوييهم فيه الشهادة أثناء الهجوم على كمين البرث.

ورفضت غالبية الأسر الحديث مع وسائل الإعلام لكن هذا المشهد سرعان ما تغير، بعدما شاهدوا مشهد إعدام عشماوي والذي أثلج صدورهم، بحسب أحاديث متفرقة للأسر.

وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" (بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي) حول بطولة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي وأبطال الكتيبة "103 صاعقة".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، أعلن في 4 مارس/آذار، تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي.