شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يكتشفون " جين" يوضح سبب النحافة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العلماء من تحديد ما يسمى بـ "جين النحافة" الذي يعتقدون أنه يمكن أن يفسر سبب بقاء بعض الناس نحفاء دون اتباع محاولات لإنقاذ الوزن.وتم العثور على الجين المسمى "Alk" في منطقة ما تحت المهاد ، وهو جزء من الدماغ يتحكم في الشهية وكيفية حرق الدهون.



جين النحافة

لإجراء الدراسة ، المنشورة في مجلة Cell ، بحث الفريق في قاعدة بيانات تضم 47102 شخصًا في إستونيا تتراوح أعمارهم بين 20 و 44 عامًا ، والتي تضمنت معلومات سريرية وعينات بيولوجية.

حدد الباحثون تنويعات من الجينات التي ظهرت على ما يبدو أكثر في المجموعات، ولمعرفة ما إذا كان جين Alk يساعد في التحكم في الوزن ، أوقف العلماء الجين في الذباب ووجدوا أن مستويات الدهون الثلاثية ، وهي الشكل الذي تأخذه معظم الدهون في الطعام وأجسامنا ، قد انخفضت، وعندما كرروا هذه التقنية في الفئران ، أصبحت الحيوانات أرق ولم تصبح سمينة ، على الرغم من اتباع نفس النظام الغذائي وتحريك نفس الكمية مثل الفئران الأخرى.

تشير التجارب على الفئران إلى أن الجين Alk يؤثر على دائرة الدماغ التي تخبر الأنسجة الدهنية بحرق المزيد من السعرات الحرارية ، وفقًا للفريق البحثى.

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وكتب المؤلفون بشكل عام ، أن الأشخاص النحفاء صحيا "غالبا ما يكون لديهم الرغبة في اكتساب الوزن وتناول الطعام الطبيعي والوجبات الخفيفة في كثير من الأحيان ، مما يشير إلى أنهم يعانون من التمثيل الغذائي بدلا من انخفاض وزن الجسم من المتعة".

قال الدكتور جوزيف بينينجر ، أستاذ قسم علم الوراثة الطبية في جامعة كولومبيا البريطانية ، لمجلة newsweek: إنهم عملوا معًا لمدة ثماني سنوات.

وأوضح بينينجر: "هناك آلاف الدراسات المنشورة عن الألك- في السرطان. لكن الوظيفة الفسيولوجية الحقيقية للألك لم تكن معروفة إلى حد كبير، وما نظهره الآن هو أن جين Alk يتم التحكم به بشكل خاص في الدماغ في دائرة تجمع بين علم الوراثة والتغذية والبيئة.

وردا على سؤال حول كيفية استخدام البحث في المستقبل وما إذا كان يمكن أن يؤدي إلى علاجات للسمنة ، قال بينينجر : إن جين Alk المستهدف من قبل بعض أدوية السرطان ، لذلك نحن نعرف أنه "قابل للتخدير".

ومع ذلك ، فإن السؤال حول كيفية تنظيم Alk للوزن ومدى أهميته في علاج مشاكل الوزن لا يزال دون إجابة ، على حد قولهم، وهناك حاجة لمزيد من الدراسات مثل هذه لأنه من الواضح أن بعض الناس يمكن أن يظلوا نحيفين والسبب في ذلك هو أن لديهم عدد أقل من الجينات التي نعرفها .