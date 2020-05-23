شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سعال الكلاب وهل ينقل العدوى للبشر؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفضل الكثير من الأشخاص تربية الحيوانات الأليفة في المنزل، لكن الحيوانات مثل البشر قد تصاب ببعض الأمراض، وقد يصاب الكلاب بالسعال والذى يعرف أيضا باسم التهاب القصبات الهوائية المعدي و هو مجموعة من أمراض الجهاز التنفسي المعدية التي غالبًا ما تصيب الكلاب، ووفقا لتقرير لموقع healthline يمكن أن ينتقل سعال الكلاب من الحيوانات إلى البشر.

ما هو سعال الكلاب؟

سعال الكلاب هو عدوى تنفسية تسببها البكتيريا والفيروسات يؤثر على رئتي الكلب والقصبة الهوائية والحنجرة، البكتريا الأكثر شيوعًا وراء سعال الكلاب تسمى Bordetella bronchiseptica. وهى تشبه االبكتيريا التي تسبب السعال الديكي لدى البشر.

غالبًا ما يكون سبب سعال الكلاب مزيجًا من كل من Bordetella والفيروسات ، مثل داء الكلاب أو أنفلونزا الكلاب تضعف هذه الفيروسات الجهاز المناعي وتهاجم الخلايا في الجهاز التنفسي.

في حين أن المرض يصيب الكلاب عادة ، فإن الحيوانات الأخرى مثل القطط والأرانب والخيول يمكن أن تصاب به، ولكن يمكن للبشر أيضًا أن يصابوا بسعال الكلاب من حيواناتهم الأليفة.، الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي ، مثل أولئك الذين لديهم سرطان الرئة هم أكثر عرضة للإصابة به.

كيف تصاب الكلاب بالسعال؟

سعال الكلاب معدي للغاية، ولكن يمكن علاجه عادة في الكلاب الصحية يمكن أن تكون العدوى مهددة للحياة فقط في الجراء أو الكلاب الأكبر سنا أو الكلاب المعرضة للمناعة.

يمكن أن ينتشر المرض من خلال:

قطرات محمولة جوا عندما ينبح الكلب ، يمكن للبكتيريا أن تنتقل في الهواء وتنتقل إلى الآخرين.

اتصال مباش. إذا لمست الكلاب أنوفهم أو تشاركوا الألعاب ، فقد تنتشر العدوى.

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الأسطح الملوثة تعتبر أوعية الماء والطعام نقاطًا ساخنة للبكتيريا.

ما هي أعراض سعال الكلاب في الكلاب والبشر؟

يمكن أن يسبب سعال بيت الكلاب مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض.

قد تظهر على الكلاب الأعراض التالية:

سعال صاخب ، العطس، سيلان الأنف، فقدان الشهية، الخمول، حمى منخفضة

من المهم أن تعرف أن بعض الكلاب يمكن أن تكون حاملًا للمرض ولكن لا تظهر أي أعراض لا يزال بإمكانهم نقل العدوى إلى الكلاب الأخرى، تتعافى معظم الكلاب من سعال الكلاب في غضون 3 إلى 6 أسابيع.

قد يعاني الأشخاص الذين يصابون بسعال الكلاب من بعض الأعراض وهى:

السعال المستمر، إلتهاب الحلق، صعوبة في البلع، ضيق في التنفس، حمى، أعراض تنفسية أخرى