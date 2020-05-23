شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العلاقة بين مرض كرون والتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الأشخاص المصابون بداء كرون من التهاب مزمن في بطانة الجهاز الهضمي، السبب الدقيق لمرض كرون غير معروف ، ولكن هذا الالتهاب يحدث نتيجة خطأ في الجهاز المناعي يخلط بين المواد غير الضارة ، مثل الطعام والبكتيريا المفيدة أو أنسجة الأمعاء نفسها ، كتهديدات ثم يبالغ فيها ويهاجمهم، وفقا لتقرير لموقع healthline

بمرور الوقت ، يؤدي هذا إلى التهاب مزمن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب هذا رد الفعل المفرط مشاكل في مناطق أخرى من الجسم خارج الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا في المفاصل.

يحتوي مرض كرون أيضًا على مكون وراثي وهو ما يعنى أن الأشخاص الذين لديهم طفرات جينية معينة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض كرون.

وقد وجدت الأبحاث أن هذه الطفرات الجينية نفسها ترتبط أيضًا بأنواع أخرى من الأمراض الالتهابية ، مثل الصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار اللاصق.

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مرض كرون وآلام المفاصل

إذا كان الشخص مصاب بداء كرون ، فقد يكون أيضًا عرضة لخطر متزايد لنوعين من حالات المفاصل التهاب المفاصل ألم مع التهاب، او ألم مفصلي ألم بدون التهاب

قد تؤثر هاتان الحالتان على ما يصل إلى 40 % من الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية مثل مرض كرون.

يتسبب الالتهاب الناتج عن التهاب المفاصل في آلام المفاصل وتورمها قد يصيب التهاب المفاصل ما يصل إلى 20 % لمرضى كرون.

يختلف التهاب المفاصل الذي يحدث مع مرض كرون قليلاً عن التهاب المفاصل المنتظم لأنه يبدأ في سن أصغر.