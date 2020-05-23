شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. 5 حاجات لازم تعملها عشان تقضى العيد من غير مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحلويات والمعجنات من أبرز الاطعمة التى تؤثر على صحة مريض السكر وتعرضه للخطر، و قد يتعرضون لمشاكل صحية عديدة فى العيد نظرا للإكثار من تناول الكعك والبسكويت، لذلك يجب على مريض السكر اتباع بعض النصائح للوقاية من المخاطر الصحية فى العيد، وحسب ما ذكره موقع diabetes فهى: نصائح لمريض السكر نصائح لمريض السكر 1:ينصح مريض السكر بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة للوقاية من انخفاض او ارتفاع نسبة السكر فى الدم. 2:الحد من تناول الحلويات وخصوصا الكعك والبسكويت لانه يحتوى على نسبة عالية من السكريات والدهون التى تؤثر على مريض السكر. 3: يمكن أن يزيد تناول الكثير من الملح من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والذي بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وعندما يكون لديك مرض السكري ، فأنت بالفعل أكثر عرضة لهذه الامراض لذلك عليك بتجنب الملح. Advertisements 4:التقليل من تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالبقول والاسماك والبيض والدواجن، لانها صحية أكثر لمرضى السكر. 5:الاكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة الجسم والمناعة. 6:الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية. 7:تناول كمية قليلة من الوجبات وتجنب الدهون والسكريات ، لانها قد تزيد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمريض السكر.. 5 حاجات لازم تعملها عشان تقضى العيد من غير مشاكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.