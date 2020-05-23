شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب انسداد الأذن وطرق علاجها منزليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن الأذن المسدودة قد لا تسبب الألم أو الانزعاج إلا أن الأصوات المكتومة والتوتر فى السمع يمكن أن يكون مصدر إزعاج حقيقى، وقد يحدث انسداد فى أذنك من تلقاء نفسها فى غضون ساعات أو أيام، لكن العديد من العلاجات المنزلية والأدوية يمكن أن توفر راحة سريعة.

أثناء علاج انسداد الأذن، من المفيد أيضًا تحديد الأسباب المحتملة للانسداد، و من خلال القيام بذلك وفقا لموقع "healthline"، يمكنك أنت وطبيبك تحديد أفضل طريقة لعلاج الانسداد ومنع المشاكل المستقبلية.



1. انسداد قناة استاكيوسيعد انسداد قناة استاكيوس أحد الأسباب المحتملة لانسداد الأذن، يربط أنبوب استاكيوس الأذن الوسطى بالحنجرة، ويتدفق السائل والمخاط من الأذن إلى مؤخرة الحلق من خلال هذا الأنبوب، حيث يتم ابتلاعه. 1. انسداد قناة استاكيوسيعد انسداد قناة استاكيوس أحد الأسباب المحتملة لانسداد الأذن، يربط أنبوب استاكيوس الأذن الوسطى بالحنجرة، ويتدفق السائل والمخاط من الأذن إلى مؤخرة الحلق من خلال هذا الأنبوب، حيث يتم ابتلاعه.

لكن بدلاً من التدفق إلى الحلق، يمكن أن يعلق السائل والمخاط أحيانًا فى الأذن الوسطى ويسد الأذن، وعادة ما يصاحب هذا الانسداد العدوى، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية، يمكن أن يسبب التهاب الأنف التحسسى أيضًا انسدادًا فى أنبوب استاكيوس.

وتشمل الأعراض الأخرى للانسداد الناجم عن عدوى أو حساسية ما يلي:

سيلان الأنف

السعال

العطس

التهاب الحلق

يمكن أن تسبب السباحة أيضًا عدوى الأذن، و يحدث هذا عندما يبقى الماء في الأذن بعد السباحة، هذه البيئة الرطبة المعروفة بأذن السباح تشجع نمو البكتيريا أو الفطريات، و تتضمن علامات التهاب الأذن ما يلي:

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ألم الأذن

احمرار

تصريف السوائل

حمى



2. ارتفاع على مسافات عالية يعانى بعض الأشخاص من انسداد مؤقت للأذن أثناء الغوص أو القيادة فوق الجبل أو الطيران فى طائرة، التغيير السريع في ضغط الهواء خارج الجسم يسبب هذا الانسداد. 2. ارتفاع على مسافات عالية يعانى بعض الأشخاص من انسداد مؤقت للأذن أثناء الغوص أو القيادة فوق الجبل أو الطيران فى طائرة، التغيير السريع في ضغط الهواء خارج الجسم يسبب هذا الانسداد.

ويعد أنبوب استاكيوس مسئولا عن معادلة الضغط في الأذن الوسطى، لكن على ارتفاعات أعلى، لا يمكنها دائمًا معادلة الضغط بشكل صحيح، ونتيجة لذلك ، يتم الشعور بالتغير في ضغط الهواء في الأذنين، والشعور بإنسدادها.



3. شمع الأذن 3. شمع الأذن يحمى شمع الأذن الأذن عن طريق تنظيف قناة الأذن ومنع دخول الحطام إلى الأذن، وعادةً ما يكون الشمع طريًا، لكنه يمكن أن يتجمد ويسبب انسدادًا فى الأذن، وعندما يتسبب شمع الأذن فى انسداد الأذن، فقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي، طنين في الأذنين، والدوخة.

أحيانًا يكون استخدام قطعة قطن للتنظيف داخل الأذن مسئولًا عن هذه الانسدادات، لا يجب وضع مسحات القطن داخل الأذن، هذه الطريقة في التنظيف يمكن أن تدفع شمع الأذن إلى داخل الأذن.



4. ورم العصب السمعيالورم العصبي السمعي هو نمو حميد يتطور على العصب القحفي المؤدي من الأذن الداخلية إلى الدماغ، عادة ما تكون هذه الأورام بطيئة النمو وصغيرة، ومع ذلك، عندما تصبح أكبر، يمكن أن تضغط على الأعصاب في الأذن الداخلية، ويمكن أن يتسبب ذلك في انسداد الأذن وفقدان السمع وطنين في الأذن. 4. ورم العصب السمعيالورم العصبي السمعي هو نمو حميد يتطور على العصب القحفي المؤدي من الأذن الداخلية إلى الدماغ، عادة ما تكون هذه الأورام بطيئة النمو وصغيرة، ومع ذلك، عندما تصبح أكبر، يمكن أن تضغط على الأعصاب في الأذن الداخلية، ويمكن أن يتسبب ذلك في انسداد الأذن وفقدان السمع وطنين في الأذن.





علاجات الأذن المسدودةعلى الرغم من أن الأذن المسدودة تسبب ألما مزعجا، إلا أنه يمكن علاجها عادةً بالعلاجات المنزلية.







- قم بإزاحة السائل المحاصر إذا كان بسبب المياه - قم بإزاحة السائل المحاصر إذا كان بسبب المياه أدخل إصبع السبابة فى الأذن المصابة وحرك إصبعك برفق لأعلى ولأسفل، تساعد هذه التقنية على إزالة السوائل العالقة، كما قد يساعد أيضًا مجفف الشعر على درجة حرارة منخفضة على بعد بضع بوصات من أذنك فى تجفيف السوائل فى الأذن.



- تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبيةيمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) علاج انسداد الأذن الناجم عن تصريف الجيوب الأنفية أو نزلات البرد أو الحساسية، مثل أدوية البرد أو الجيوب الأنفية المحتوية على احتقان أو تناول مضادات الهيستامين، وتأكد من اتباع التوجيهات على الملصق. - تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبيةيمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) علاج انسداد الأذن الناجم عن تصريف الجيوب الأنفية أو نزلات البرد أو الحساسية، مثل أدوية البرد أو الجيوب الأنفية المحتوية على احتقان أو تناول مضادات الهيستامين، وتأكد من اتباع التوجيهات على الملصق.

- استنشاق البخارقم بتشغيل دش ساخن واجلس فى الحمام لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ويساعد البخار الناتج عن الماء الساخن على تخفيف المخاط في الأذن، خيار آخر هو وضع منشفة دافئة على أذنك.

مجموعة إزالة شمع الأذن (مجموعة إزالة شمع الأذن أو نظام إزالة شمع الأذن) يمكن أن تخفف من شمع الأذن وتطرده، يمكنك أيضًا وضع قطرتين أو ثلاث قطرات من الزيت المعدني الدافئ أو زيت الأطفال أو بيروكسيد الهيدروجين في أذنك باستخدام قطارة دواء، فقط حافظ على إمالة رأسك لبضع ثوان بعد تطبيق القطرات لطرد الشمع من الأذن.