“مفاجأة كبيرة” في دماء مصابي كورونا قد تقود إلى العلاج

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 05:29 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

لقد فحص هؤلاء العلماء الخلايا المناعية في دم مرضى بكوفيد 19 ووجدوا انهيارا واضحا في أعداد الخلايا التائية، التي تعمل على إزالة العدوى من الجسم، وفقا لـ”بي.بي.سي”.

وتضم التجربة علماء من معهد فرانسيس كريك، وكلية كينغز كوليدج في لندن، ومستشفى غاي وسان توماس.

وقال البروفيسور أدريان هايدي من معهد كريك إن رؤية ما يحدث بالخلايا المناعية كان مفاجأة كبيرة.

وأضاف قائلا: “إن تلك الخلايا تحاول حمايتنا، لكن يبدو أن الفيروس يفعل شيئا يسحب البساط من تحتها، لأن أعدادها انخفضت بشكل كبير”.

لذلك قرر هؤلاء العلماء اختبار علاج عقار يسمى إنترلوكين 7، معروف بتحفيز الخلايا التائية على الزيادة، آملين أن يقاوم آثار كوفيد 19 في أكثر الحالات المرضية خطورة. وستقيم التجربة ما إذا كان يمكن أن يساعد في تعافي المرضى.

ويوجد في قطرة الدم الصغيرة التي يبلغ حجمها (0.001 مليمتر)، لدى البالغين الأصحاء العاديين ما بين 2000 و4000 خلية تائية، وتسمى أيضا الخلايا الليمفاوية التائية.

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ويقول الباحثون إن هذه النتائج تمهد الطريق أمامهم لتطوير “اختبار بصمة الإصبع” للتحقق من مستويات الخلايا التائية في الدم والتي يمكن أن توفر مؤشرات مبكرة على من سيصل للمرحلة الأكثر حدة من المرض.

ولكنها توفر أيضا إمكانية علاج محدد لعكس هذا الانخفاض في الخلايا المناعية.

وقال مانو شانكار هاري، استشاري الرعاية المركزة في مستشفى غاي وسان توماس، إن نحو 70 في المئة من المرضى الذين يراهم في العناية المركزة بكوفيد 19 يصلون ولديهم ما بين 400 و 800 خلية ليمفاوية تائية لكل ميكرو ليتر. وأضاف قائلا: “عندما يبدأون في التعافي، يبدأ مستوى الخلايا الليمفاوية في الارتفاع أيضا”.

وتم اختبار إنترلوكين 7 بالفعل في مجموعة صغيرة من المرضى الذين يعانون من التقيح، وقد ثبت زيادة إنتاج هذه الخلايا تحديدا بأمان.

وفي هذه التجربة، سيتم إعطاؤه للمرضى الذين يعانون من انخفاض عدد الخلايا الليمفاوية المتواجدين في الرعاية المركزة لأكثر من ثلاثة أيام.

وقال شانكار هاري: “نأمل أن يتم القضاء على العدوى الفيروسية عندما نزيد عدد الخلايا”.