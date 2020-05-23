335 ألف وفاة بكورونا حول العالم.. و5.1 مليون إصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 335 ألفا و538 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، منذ ظهر الوباء في الصين في ديسمبر/كانون الأول، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس"، حتى الساعة 19.00 بتوقيت جرينتش، الجمعة، استناداً لمصادر رسمية.

وجرى تسجيل أكثر من 5 ملايين و158 ألفاً و750 إصابة معلنة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح.

ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر، وتم إعلان تعافي مليون و937 ألفا و200 من هذه الحالات على الأقل.





ومنذ التعداد الذي أجري قبل 24 ساعة، سجّلت 5784 وفاة جديدة و109 آلاف و329 إصابة جديدة بالفيروس في العالم.

والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات في آخر 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1627 وفاة جديدة) والبرازيل (1188) وإسبانيا (688 بينها 632 وفاة في كتالونيا لم تسجّل سابقاً ولم يعرف تاريخها).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة بـ"كوفيد-19" مطلع فبراير/شباط، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 95 ألفاً و490 وفاة من أصل مليون و590 ألفا و225 إصابة. وأعلن تعافي ما لا يقل عن 298 ألفا و418 شخصا.





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وتلي الولايات المتحدة بريطانيا التي سجّلت 36 ألفا و393 وفاة من أصل 254 ألفا و195 إصابة، ثم إيطاليا مع 32 ألفا و616 وفاة (228 ألفا و658 إصابة)، فإسبانيا مع 28 ألفا و628 وفاة (234 ألفا و824 إصابة)، ثم فرنسا مع 28 ألفا و289 وفاة (182 ألفا و219 إصابة).

ومن بين الدول الأكثر تضرّراً بالوباء، بلجيكا التي تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد الوفيات بالنسبة إلى عدد السكان (79 وفاة لكل 100 ألف نسمة) تليها إسبانيا (61) ثم بريطانيا (54) ففرنسا (43).





وحتى اليوم، أعلنت الصين (ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونج كونج) 82971 إصابة (4 إصابات جديدة بين الخميس والجمعة) منها 4634 وفاة و78255 حالة شفاء.

وسجّلت أوروبا، الجمعة، 172 ألفا و353 وفاة من أصل مليون و984 ألفاً و377 إصابة، في حين سجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 101 ألف و814 وفاة (مليون و672 ألفاً و638 إصابة).





كما سجّلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 36 ألفا و7 وفيات من بين 651 ألفاً و198 إصابة، وسجلت آسيا 13 ألفا و498 وفاة من بين 414 ألفا و682 إصابة، والشرق الأوسط 8606 وفيات من بين 325 ألفا و644 إصابة، وأفريقيا 3131 وفاة من بين 101 ألف و775 إصابة، وأوقيانيا 129 وفاة من بين 8440 إصابة.



