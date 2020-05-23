شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تضخم المبيض واسبابه المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضخم والتهاب المبايض من أبرز المشاكل التى تعانى منها السيدات وتؤثر على حالتهن الصحية فى الغالب تكون نتيجة الإصابة بتكيسات المبايض أو أورام حميدة أو سرطانية، لذلك لابد من زيارة الطبيب لمعرفة سبب الالتهاب وعلاجه فورا، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن أعراض التهاب المبيض هى:

أعراض تضخم والتهاب المبيض عند السيدات

1: ألم شديد فى الحوض وعدم القدرة على التبول.

2: ألم شديد أسفل البطن.

3: وجود إفرازات مهبلية شديدة يصاحبها ألم فى البطن.

4: نزيف بين فترات الدورة الشهرية.

5: ألم عند الجماع والشعور بالتعب والإرهاق فى الجسم.

6: الشعور بغثيان وألم فى البطن.

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7: ظهرو شعر فى أماكن غير مرغوب فيها بالجسم.

8: زيادة الوزن.

هناك أسباب مختلفة تسبب تضخم المبايض وهى:

أسباب تضخم المبايض:

1: متلازمة تكيس المبايض هى حالة شائعة يتسبب فيها اختلال التوازن الهرمونى فى ظهور تكيسات صغيرة على المبيضين، مما يسبب تضخمها.

2: "وذمة المبيض" تحدث هذه الحالة النادرة عندما يتراكم السائل في أنسجة المبيض، وفي معظم الأحيان ، تحدث وذمة المبيض فى مبيض واحد فقط وقد تحدث بسبب التواء جزئى فى المبيض، ما يمنع تدفق الدم ويمنع تصريف السائل اللمفاوي ونتيجة لذلك ، يتراكم السوائل ويتضخم المبيض.

3: التواء المبيض، يشير التواء المبيض إلى أن المبيض أصبح يدور جزئيًا أو كليًا حول الأنسجة الداعمة، ويقطع التواء المبيض تدفق الدم إلى المبيض ويمكن أن يسبب غثيانًا كبيرًا وألمًا في الحوض والقئ و يتطلب جراحة سريعة لتصحيح الدوران واستعادة تدفق الدم.

4: أورام أو تكيسات حميدة، يخضع المبيضان لعدة أنواع من الأورام الحميدة أو غير السرطانية أو التكيسات ما يسبب تضخم المبيض.

5: سرطان المبيض، يحدث عندما تنمو الخلايا السرطانية على المبيضين.