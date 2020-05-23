شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة زائدة من مسحوق الكافيين تتسبب في إصابة سيدة بخفقان بالقلب وسوء تنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكافيين هو المنشط النفسي الأكثر شيوعًا في العالم ولكن في حين أن معظمنا يتناول الكافيين في جرعات آمنة ومعتدلة ، فإن الحقيقة هي أنه في شكل مسحوق نقي أو مركز ، فإن الكافيين مادة قوية للغاية يمكن أن تكون خطيرة إذا تم تناول الكثير منه، حيث حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكيةFDA من أن ملعقة صغيرة من مسحوق الكافيين تعادل حوالي 28 كوبًا من القهوة ، مما يساعد على تفسير سبب حظر بيع مكملات مسحوق الكافيين في شكل سائب.

جاء هذا الحظر بعد وفاة متعددة في السنوات الأخيرة مرتبطة بجرعة زائدة من الكافيين ، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن توافر مسحوق الكافيين.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية كشف تقرير طبيب الرعاية الحرجة ريبيكا هارستن من مستشفى الملكة إليزابيث في لندن عن تجربة مريضة تبلغ من العمر 26 عامًا ظهرت في حالة الطوارئ بعد حوالي ثلاث ساعات من تناولها ملعقتين صغيرتين من الكافيين المجفف (حوالي 20 جرامًا) .

وفقًا لحساب FDA فأن هذه السيدة بالجرعه التي تناولتها وأنها حصلت على من 50 إلى 60 كوبًا من القهوة في وقت واحد، وكتب الباحثون في ورقتهم "تناول الكافيين الذي يزيد عن 1-2 جرام يسبب تأثيرات سامة كبيرة حيث هناك بعض الحالات التي أصيبت بالتسمم بعد جرعات زائدة مميتة من الكافيين لتناولهم أكثر من 5 غم أو بتركيزات الكافيين في الدم 80 ملجم / لتر."

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وفى هذه الحاله كانت المريضة محظوظة بشكل لا يصدق للنجاة من الحادث فعندما وصلت المرأة إلى قسم الطوارئ ، كانت تعاني من خفقان وتعرق وقلق وصعوبة في التنفس أثناء الفحص ، وجد الأطباء أن لديها معدل ضربات قلب سريع بشكل غير طبيعي وانخفاض ضغط الدم ، وكانت تعاني من فرط التنفس والقيء.

كشف تخطيط كهربية القلب عن وجود شكل غير طبيعي من نظم القلب يسمى عدم انتظام دقات القلب البطيني متعدد الأشكال ، وأظهرت الاختبارات تراكم حمض في جسمها ، يسمى الحماض الاستقلابي ، إلى جانب اختلال ثنائي أكسيد الكربون والأكسجين في الدم و عدد كبير من خلايا الدم البيضاء.

تم إعطاء المريضه علاجًا بديلًا للسوائل ولكن بما أن حالتها لم تتحسن تم نقلها إلى العناية المركزة ، وعمل غسيل كلوى لها ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.

كما تم إعطاؤها علاجًا بالبيكربونات عن طريق الوريد لتصحيح وضعها الأساسي للحمض ، ودواء كبريتات المغنيسيوم للتحكم في اضطراب نظم القلب ، وتنشيط الفحم للمساعدة في إزالة السموم من كليتيها. كما تم إعطاء هرمون يسمى norepinephrine لمكافحة تأثير الكافيين على ضغط الدم.

لحسن الحظ بالنسبة للمرأة ، نجح هذا المزيج من العلاجات بعد يومين تم أزالتها من على جهاز التنفس الصناعى لكنها بقيت تحت الملاحظة في العناية المركزة لمدة أسبوع آخر.