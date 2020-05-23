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ففي إيران، التي تعد إحدى البقاع الساخنة للوباء، أوضح خبير أن العديد من مصابين مرض “كوفيد 19” الذي يسببه الفيروس التاجي لديهم أعراض في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الكبد والبنكرياس، من دون أن تظهر عليهم الأعراض المعتادة والشائعة للمرض.
وقال أخصائي أمراض الجهاز الهضمي محمد رضا محبوبفر، إن مرضى “كوفيد 19” كانت لديهم أعراض شائعة في أول شهرين من تفشي الجائحة، مثل السعال وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة، لكن الآن “أكثر الأعراض شيوعا لدى المصابين هي في الجهاز الهضمي”.
ونقل موقع “راديو فاردا” الإيراني الذي يبث من الولايات المتحدة، عن محبوبفر، قوله: “تشمل الأعراض الجديدة الإسهال الحاد وتشنجات وآلام المعدة والغثيان والقيء وفقدان الشهية، وانخفاض درجة الحرارة، وفقدان حاستي التذوق والشم”.
وأشار الخبير الصحي إلى أن “هذه الأعراض الأكثر انتشارا الآن بين المرضى بالفيروس التاجي من مختلف الفئات العمرية في إيران، بما في ذلك كبار السن والأطفال”.
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض “جديدة ” لكورونا وهذه المرة من المعدة والكبد والبنكرياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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