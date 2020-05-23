شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات ابعد عنهم فى العيد عشان صحة جهازك المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عيد الفطر 2020 قد يكون مختلف عن غيره بسبب انتشار الوباء العالمى فيروس كورونا والعزل المنزلى الذى نعيش فيه لفترات طويلة، وذلك لمنع انتشار العدوى، ففى الغالب سوف نحتفل بالعيد فى المنزل والتقليل من الزيارات العائلية والخروج، لكن هناك أخطاء قد تقع فيها فى العيد بسبب العزل المنزلى فلا بد أن تبتعد عنها لتحافظ على جهازك المناعة وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فهى:

1: ابتعد عن الإجهاد والضغط العصبى واحتفل بالعيد

يمكن لفترات طويلة من الإجهاد والضغط العصبى أن يؤثروا على الجهاز المناعى وينتج عنه إفراز هرمون الكورتيزول الذي يضعف وظيفة الخلايا التائية التي تحارب العدوى.

2: الوحدة هتأثر على مناعتك فى العيد

يمكن أن يؤدى الشعور بالوحدة إلى إضعاف نظام المناعة لديك، وفقًا لدراسة نشرت فى مجلة علم المناعة العصبية فى ديسمبر 2014 ووجد البحث الذى أجرى على الفئران أن زيادة القلق المرتبط بالوحدة يؤدى إلى ضعف المناعة، لذلك ينصح بالحديث مع الأهل والأقارب عبر الفيديو أو التليفون.

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3: الخمول والكسل فى العيد هيأثر على مناعتك

الخمول والكسل من الأشياء التى تضعف المناعة لذلك ينصح بممارسة التمارين الرياضية فى المنزل والخروج من حالة الكسل التى تشعر بها.

4: السجائر والمشروبات الكحولية هتضعف مناعتك

التدخين والمشروبات الكحولية من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على المناعة وتزيد من خطر الاصابة بالعدوى، لذلك ينصح بتجنبها.

5: الحزن والاكتئاب هيأثروا علي صحتك

نتيجة العزل المنزلى وانتشار فيروس كورونا قد يعانى الكثيرون من الحزن الشديد وخصوصا مع دخول العيد وعدم الاحتفال به كما اعتادنا ، ولكن يؤثر ذلك على مناعتك ويزيد من خطر الاصابة بالعدوى.