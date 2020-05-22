شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء يبشرون: علاج الأطفال الذين يعانون من مرض يشبه كاواساكي فعال للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علامات إيجابية واعدة أظهر علاج جديد للأطفال الذين يعانون من مرض يشبه كاواساكي ووفقا وصفه الأطباء ببريطانيا أنه "فعال للغاية" .

وحسبما ذكرت جريدة " thesun" البريطانية، كان هناك ارتفاع في عدد الأطفال الذين تم قبولهم في العناية المركزة بمرض مماثل لمتلازمة الصدمة السامة (TSS) ومرض كاواساكي في الأسابيع الأخيرة الماضية ، ومع ذلك ، يقول الأطباء إنهم وجدوا الآن علاجًا لهذه الحالة الغامضة.

وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، أن الأطباء وجدوا علاجًا يقلل من الأعراض ويساعد الأطفال المصابين بالمتلازمة على البقاء، هذا المرض الجديد يمكن أن يسبب ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في المعدة وإسهال وطفح جلدي ، وأثر على حوالي 100 طفل في بريطانيا.

ويقول مسؤولو الصحة إن دواء يعرف باسم الجلوبولين المناعي الوريدي أو IVIg يساعد في علاج الأطفال الذين يعانون من حالة تشبه مرض كاواساكي المرتبط بـ Covid-19، ووفقًا لـ NHS ، يتم استخدام دواء IVIg لزيادة كمية الأجسام المضادة في جهازك المناعي للمساعدة في مكافحة العدوى.



الأجسام المضادة يتم تصنيع الجلوبولين المناعي من الأجسام المضادة البشرية المنقاة أو الخالية من التلوث التي تبرع بها المتبرعون بالدم، ويتم إعطاؤه كحقن (بالتنقيط) باستخدام إبرة يتم إدخالها في الوريد في الذراع أو اليد. الأجسام المضادة يتم تصنيع الجلوبولين المناعي من الأجسام المضادة البشرية المنقاة أو الخالية من التلوث التي تبرع بها المتبرعون بالدم، ويتم إعطاؤه كحقن (بالتنقيط) باستخدام إبرة يتم إدخالها في الوريد في الذراع أو اليد.

كشف مركز السيطرة على الأمراض CDC، عن التأثير الإيجابي للعلاج بـ IVIg في ندوة عبر الإنترنت هذا الأسبوع بعد دراسة 33 مريضًا يعانون من حالة تشبه مرض Kawasaki ، وتم إعطاؤهم جميعًا العلاج، وقد تم إعطاء IVIg لجميع الأفراد ، كما تم إعطاء 30٪ منهم جرعة ثانية، وكان معدل الوفيات بين المجموعة 0 في المائة ، وخروج 82 % من المستشفى في وقت التقرير.

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أكدت الدكتورة أودري جون ، رئيسة قسم الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا ، أنها قد حققت أيضًا "نجاحًا كبيرًا" عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأطفال المصابين بالحالة الجديدة باستخدام IVIg.

وقالت لـ Yahoo Life: "لقد وجدنا نحن والآخرون أن IVIg والعلاجات الأخرى ، مثل الستيرويدات ، تؤدي إلى تحسن سريع في الحمى وتحسين وظائف القلب على مدار عدة أيام".

وأضافت أن الأطباء يعتقدون أنه من المحتمل أن يعمل عن طريق قمع الاستجابة المناعية، موضحة : نعتقد أنه ، مثل مرض كاواساكي ، يضعف الاستجابة المناعية الزائدة والضارة".

في حين أن تأثيرات IVIg على الأطفال المصابين بالحالة الجديدة تبدو واعدة للغاية ، ألا أن ذلك لا يعنى الشفاء التام، حيث يأمل الأطباء ألا تعود الأعراض عندما تزول مفعول دواء IVIg (على مدى أسابيع إلى شهور) ، لكننا لا نعرف حتى الآن على وجه اليقين أن يكون هذا هو الحال، كما أوضح الأطباء.

ظهرت الحالة لأول مرة في نهاية الشهر الماضي عندما حذر رؤساء الصحة الأطباء العامين من البحث عن "متلازمة التهابية" جديدة يمكن ربطها بالفيروس التاجي.

وحذر المسؤولون من "حالة التهابات متعددة الأنظمة تتطلب رعاية مكثفة في أنحاء لندن وأيضاً في مناطق أخرى من المملكة المتحدة".