شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمراض معدية: كورونا سيتعايش مع البشر لفترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذر باحث من مركز السيطرة على الأمراض في الصين من استمرار وجود فيروس كورونا، وأنه يجب على الناس التعود على الوضع الطبيعى الجديد ، كما حذر طبيب في شنغهاي من استمرار ظهور حالات متفرقة وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال البروفيسور فنغ لوشاو ، الباحث من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوفيد 19 سوف يتعايش معنا لفترة طويلة نسبيًا في المستقبل، ودعا الصينيين إلى تغيير أنماط حياتهم بما يتناسب مع الوضع الطبيعي الجديد ، والذي يتضمن المكافحة المنتظمة للفيروسات.

وصرح البروفيسور فنغ لوكالة أنباء شينخوا بأن السيطرة والوقاية من فيروس كورونا أصبحت "قاعدة" في الصين، وقال الخبير إن البلاد ما زالت تسجل حالات مستوردة ، و "حالات متفرقة" محلية ، وعدوى عنقودية.وشدد على أن مستقبل الوباء غير واضح، مضيفا أنه لا تزال هناك بعض العناصر غير المؤكدة" في الأزمة الصحية وحث المواطنين على عدم ترك حذرهم ضد الفيروس القاتل وتغيير أنماط حياتهم لتناسب الوضع الطبيعي الجديد.

وقالت الدكتورة زانغ وينهونغ ، التي تقدم المشورة بشأن أعمال الوقاية من الفيروسات إن الإصابات العرضية ستستمر في الظهور ، خاصة بعد استئناف الرحلات الدولية.

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أدلى الدكتور زانغ بهذه التعليقات من خلال حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن سجلت مدينة شنغهاي ، التي يبلغ حجمها أكثر من 22 مليون شخص ، حالتين أصليتين جديدتين في يومين متتاليين.

وقالت الدكتورة زانغ إن كلا المريضين سافر مؤخرا إلى المدينة من أماكن أخرى في الصين وكانا "حاملان صامتان للعدوى، تأتي تحذيرات البروفيسور فنغ والدكتور زانغ في الوقت الذي كثف فيه المسؤولون الصينيون جهودهم في منع حدوث موجة ثانية من الإصابات.

خاصة مع تزايد المخاوف من احتمال تعرض الصين لموجة ثانية من الإصابات بعد ظهور عناقيد جديدة في ووهان ومقاطعة جيلين في الشمال الشرقي.