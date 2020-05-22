أفضل رجيم خلال العيد قليل السعرات الحرارية

تؤدّي البدانة إلى مشاكل صحية متعددة، منها الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري وأمراض القلب، لحرق الدهون المترسبة في مناطق معينة من الجسم، سوف نطرق الآن من خلال هذا المقال أفضل رجيم خلال العيد في 4 أيام فقط؛ لاعتماد هذا الرجيم بشكل أساسي على أطعمة منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة الدهون والنشويات.

اليوم الأول

الفطار:

نصف حبة جريب فروت وكوب من القهوة أو الشاي بدون سكر.

الغداء:

150 غرام لحم مشوي + سلطة خس وطماطم + تفاحة واحدة.

العشاء:

2 بيض مسلوق + فاصولياء خضراء بكمية مفتوحة + نصف برتقالة.

اليوم الثاني

الفطار:

ثمرة برتقال وكوب من القهوة أو الشاي بدون سكر.

الغداء:

150 غ لحم مشوي + سلطة خس + كوب عصير طماطم.

العشاء:

خضر خضراء مطهوة على البخار: كوسة فاصولياء خضراء خيار+ تفاحة.

اليوم الثالث

الفطار:

نصف حبة جريب فروت، وكوب من القهوة أو الشاي بدون سكر.

الغداء:

لحم مشوي 150 غراماً + سلطة خس + كرفس + تفاحة.

العشاء:

دجاج مشوي + طماطم مطهوة + كوب كبير من عصير الخوخ. Advertisements

اليوم الرابع

الفطار:

ثمرة برتقال، وكوب من القهوة أو الشاي بدون سكر.

الغداء:

2 بيض مسلوق + فاصولياء خضراء + كوب عصير طماطم.

العشاء:

لحم مشوي 150 غراماً + سلطة خس + كوب عصير أناناس بدون سكر. اقرئي أيضا رجيم سهل للتخلص من الكرش في أيام رجيم الكيتو.. ما هو الممنوع والمسموح؟ رجيم الزبادي اليوناني.. طريقته ونصائح قبل تطبيقه شاهدي أيضا

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