تطوير "عين اصطناعية" يمكنها الرؤية بدقة أعلى من مثيلتها البشرية

تمكن مجموعة باحثين من تطوير مقلة عين كهروكيميائية باستخدام هندسة الإلكترونيات الحيوية "الـبيونيك"، يمكنها الرؤية بدقة أعلى من العين البشرية، ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الباحثين من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين، أشاروا إلى أن العين الاصطناعية، التي أطلق عليها اسم " EC-EY" تعمل من خلال تحويل الصور عبر أجهزة استشعار صغيرة، والتي تعكس خلايا المستقبلات الضوئية للكشف عن الأجسام.

كما تم تعبئة أجهزة الاستشعار داخل غشاء صنع من مادتي الألمنيوم والتنغستن على شكل نصف كرة، يحاكي شبكية العين، وفي هذا الصدد قال البروفيسور زهيونغ فان من فريق البحث، إن التجارب السريرية على العين الاصطناعية بدأت بالفعل، من أجل العمل على تحسينها من حيث التوافق الحيوي والاستقرار والأداء.

وأضاف"عيننا" المحاكية الحيوية لها حجم مشابه للعين البشرية - يزيد قطرها قليلاً عن 2 سم"، مشيرا إلى أنه "يمكن استخدامه للأطراف الاصطناعية البصرية لمساعدة المكفوفين أو المعاقين بصريًا ويمكن أن يؤدي إلى العين الإلكترونية".

وأردف البروفيسور زهيونغ فان: "نأمل في تحسين جهازنا بشكل أكبر من حيث التوافق الحيوي والاستقرار والأداء...أعتقد أنه إذا كان كل شيء يسير على الطريق الصحيح، فربما ستصبح التكنولوجيا عملية خلال خمس سنوات"

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