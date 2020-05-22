الشعور بالدوخة بعد تناول الطعام.. لماذا يحدث؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تناول الطعام يساعد عادة على الحد من الشعور بالدوخة لكونه يعزز مستويات السكر في الدم، فقد يشعر بعض منا بحيرة لعجزه عن تفسير سر الدوخة التي تنتابه بعد تناول الطعام.

لكن الأطباء يوضحون أن هناك كثيرا من الأسباب الكامنة التي ترتبط بالشعور بالدوخة الذي قد يحدث لبعضنا بعد تناول الطعام، ومنها :

انخفاض ضغط الدم بعد الأكل

وهو حالة تحدث عبر زيادة تدفق الدم إلى المعدة والأمعاء؛ ما يتسبب في أخذ الدم بعيدا عن أجزاء أخرى في الجسم. ونتيجة لذلك، يتسارع معدل نبض القلب، ومن ثم يضخ كميات أكبر من الدم عبر أنحاء الجسم. وبالإضافة للدوخة، يمكن للشخص الذي يتعرض لهذا العرض أن يعاني من أعراض أخرى منها: الشعور بألم في منطقة الصدر، الشعور بإغماء، غثيان وتغيرات بصرية.

نقص السكر في الدم

وهو حالة مرضية نادرة يمكن أن تتسبب في الشعور بالدوخة بعد تناول الأكل نظرا لحدوث انخفاض مفاجئ بنسبة السكر في الدم. وهناك مجموعة من الأعراض الأخرى التي تحدث مع تلك الحالة ومن ضمنها: الارتباك أو العصبية، الشعور بالقلق، الشعور بالنعاس الشديد، الجوع، التهيج، الاهتزاز والتعرق.

المحفزات الغذائية

تبين أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تتسبب أحيانا في الشعور بحالة "مؤقتة أو مزمنة" من شأنها أن تصيبنا بالدوخة. ومن ضمن الأطعمة المعروف أنها تسبب الصداع النصفي: الكحول، الشوكولاتة، منتجات الحليب، الأطعمة التي تحتوي على غلوتامات أحادية الصوديوم، الأطعمة المخللة والمكسرات.

وينصح بضرورة الاتصال بالطوارئ أو التوجه لأقرب مستشفى حال صاحب الشعور بالدوخة الأعراض التالية:

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- ألم في الصدر

- ارتباك

- تغيرات في درجة الوعي

وعن طرق معالجة مشكلة الدوخة عقب تناول الطعام، فينصح باتّباع الآتي:

- اختيار الأطعمة التي يتطلب هضمها وقتا طويلا، كما الحبوب الكاملة، الخضراوات والفواكه.

- الإكثار من شرب المياه، خاصة قبل الوجبات.

- تناول كثير من الوجبات الصغيرة على مدار اليوم بدلا من قليل من الوجبات الكبيرة.

- النهوض ببطء خلال الساعة الأولى بعد تناول الطعام.

- تجنب الأطعمة التي تعمل على تحفيز الشعور بالدوخة، كما الكافيين، الكحول والأطعمة الغنية بالصوديوم.