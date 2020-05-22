5 أخطاء وعامل مهم لنظام غذائي ناجح

كشفت إخصائية تغذية أسترالية عن الطرق التي تتسبب في إفساد النظام الغذائي، خاصة في ظل البقاء لوقت أطول بالمنزل.

طبقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حددت سوزي بوريل، التي تعيش في سيدني وصاحبة شركة الطعام "شيب مي"، عبر مدونتها، 5 أخطاء قد يكون لها تأثير على الأهداف المتعلقة بخسارة الوزن.

وقالت إنه مع دخول الشهر الثالث من البقاء في العزل، يشعر كثيرون بنتائج الرحلات الكثيرة التي يقومون بها إلى الثلاجة.

وأضافت أنك حال كنت ممن يشعرون أنهم يبذلون قصارى جهدهم عندما يتعلق الأمر بالطعام والرياضة، فإن ثمة أسباب ربما تفسد نظامك الغذائي.

وقالت سوزي إن العامل الأكثر أهمية الذي يتنبأ بما إن كنت ستخسر وزنك أو لا هو وقت تناول كل وجبة، مشيرة إلى أن الجسم البشري مبرمج لحرق مزيد من السعرات الحرارية خلال النصف الأول من اليوم، وهذا أيضًا الوقت الذي نكون فيه أكثر نشاطًا.



وأضافت: "لهذا السبب إن كنت عادة تعمل لوقت متأخر أو تذهب للصالة الرياضية بعد العمل، سيكون من الأفضل تناول أكبر وجبة بوقت الغداء، مع الاهتمام بالخيارات الخفيفة، مثل: الشوربة، السلاطة، ما أن تقترب من الساعة السابعة أو الثامنة مساء."

وفيما يتعلق بممارسة التمارين الرياضية وعلاقتها بفتح الشهية، قالت إن من المهم تناول طعام جيد غني بالمغذيات بعد التمارين وتجنب تناول الأطعمة السريعة.

لكنها تحدثت أيضًا عن كيف يتحجج البعض بالرياضة لتناول مزيد من الطعام؛ بحجة أنهم حرقوا بالفعل السعرات الزائدة.





Advertisements

وقالت إن هذا المنطق ينهار ببساطة؛ لأنه من السهل تناول الكثير من السعرات الحرارية، و"غالبًا لا نحرق الكثير منها كما نعتقد".

وتابعت: "على سبيل المثال، ممارسة التمارين بالصالة الرياضية لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة ربما تحرق ما بين 300 إلى 400 سعرة، في حين أن قطعة كيك واحدة أو وجبة طعام سريعة تحتوي على 600 سعرة على الأقل إن لم يكن أكثر."

وأكدت أن ممارسة التمارين الرياضية بغرض فقدان الوزن لا يكون هناك حاجة معها لتناول مزيد من الطعام، وأن مكافأة نفسك عليها ستضيع كل العمل الشاق.

وتحدثت أخصائية التغذية أيضًا عن تناول الناس مزيدًا من السعرات بدون أن يدركوا، قائلة إن السعرات الإضافية تتسلل إلى الوجبات من خلال وضع كميات إضافية من الصوص أو الإكثار من الوجبات الخفيفة.





ونتيجة لذلك، قد تضيف تلك الإضافات ما يتراوح ما بين 20 لـ30% من السعرات فوق حصتك اليومية، لكن أفضل طريقة لمعرفة كمية السعرات التي تتناولها هي بإعداد مذكرات للطعام.

وبالنسبة لمن يريدون خسارة خمسة لعشرة كيلوجرامات، قالت إنه من المهم التصالح مع النفس من أجل الوصول للهدف.

وأكدت أن اتباع نظام غذائي صارم يقوم على تناول الحد الأدنى من السعرات نادرًا ما يمكن الالتزام به لفترة طويلة، لذا الأفضل اتباع نظام غذائي في شكل أسلوب حياة.

كما أشارت أخصائية التغذية إلى شراء الأطعمة التي لم تدعم خسارة الوزن، قائلة إن عند وضع نظام غذائي كأسلوب حياة أو نظام جديد، من الضروري عدم التفكير فقط في الأطعمة التي تشتريها من السوبر ماركت، ولكن أيضًا الطعام الجاهز.

وأوضحت أن الأمر ربما يكون متعلقًا بالاختيارات التي تقوم بها أثناء تواجدك بالمقهى والأطعمة التي تشتريها من المتاجر أو حتى تلك التي تطلبها عبر التطبيقات الإلكترونية.

وأكدت أنه حال كنت ملتزمًا حقًا بخسارة الوزن، فإن جميع القرارات المتعلقة بالطعام تحدث فارق، وبالتالي هناك حاجة لاختيارات يمكنك السيطرة عليها، الخيارات الجيدة معظم الوقت.