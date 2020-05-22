5 نصائح للحماية من كورونا داخل المواصلات العامة

بعد اقتراب أغلبية دول العالم من إعادة عجلة الحياة لطبيعتها في ظل انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إيقافها لفترة لا تقل عن 3 أشهر، يبحث الجميع عن طوق النجاة داخل المواصلات العامة حتى لا يصاب بالفيروس التاجي.

وتزامنا مع انطلاق حملة "أنت مسؤول" المعنية بزيادة الوعي حول مضار الفيروس وكيفية تجنبه، ترصد ”الخليج 365” الخطوات الوقائية التى يجب اتباعها وتطبيقها خلال فترة تنقلك داخل المواصلات العامة سواء الأتوبيسات أو المترو أو سيارات التاكسي، والتي حددها الدكتور طارق عبدالقادر، استشاري الحميات والأمراض المعدية بمستشفيات القوات المسلحة في مصر.







ويؤكد عبدالقادر أن الفيروس التاجي المستجد يفشل في مهامه حال اتباعنا الإجراءات الوقائية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية منذ فترة انتشار وتفشي هذا الوباء.



وقال لـ"الخليج 365": "على جميع المتنقلين بواسطة المواصلات العامة بجميع دول العالم اتباع الإجراءات الوقائية المشددة والكافية لتجنب الإصابة أثناء التواجد بالمواصلات العامة"، مشيرا لضرورة اتباع وسائل الخدمات الحكومية الإلكترونية التى تخفف وتحد من تزاحم الجمهور داخل وسائل المواصلات العامة للتقليل من تعرض المواطنين للإصابة بالفيروس كورونا، خاصة أن العديد من الدول تتميز بقاعدة إلكترونية قوية تتيح لها تنفيذ هذه الأمور.





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وحدد عبدالقادر 5 خطوات داخل المواصلات العامة يجب اتباعها وتنفيذها بدقة وبكل حزم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الذي تفشي في العديد من دول العالم وأصاب وقتل الكثير، وهي:

1- ارتداء الكمامة الطبية.

2- الحفاظ على مسافة البعد الاجتماعي داخل المواصلات.

3- استخدام الكحول المطهر بصفة مؤقتة لحين تعقيم اليدين بالماء والصابون.

4- ارتداء القفازات الطبية مرة واحدة أثناء المواصلة الواحدة أيضا.

5- تجنب ارتداء الكمامة القماش لأنها غير مفيدة وتتسبب في ضيق التنفس.