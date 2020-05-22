الأردن يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الأردن، الجمعة، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 700 حالة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية إن 7 حالات إصابة لأردنيين عائدين من الخارج (بريطانيا، ودبيّ، وكندا)، منهم 3 حالات في فنادق البحر الميّت، و4 حالات في فنادق العاصمة عمّان.

وهناك إصابتان لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.

وهناك 4 إصابات في العاصمة عمّان لمخالطي سائق الشاحنة من منطقة جاوا.



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وأشارت إلى وجود إصابة في محافظة المفرق لأحد مخالطي سائق الخناصري، وإصابتين في محافظة الزرقاء مرتبطتان بمخالط لسائق الخناصري.

ولفتت إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة حتّى الآن إلى 700 إصابة.

وسجّلت الوزارة 4 حالات شفاء، فيما يبلغ عدد الحالات قيد العلاج 169 حالة.

وذكرت الوزارة الأردنية أنه تمّ اليوم إجراء 2657 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 159320 فحصاً.