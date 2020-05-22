تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا المثلجة

المقادير

- حليب : كوبان وثلاثة أرباع الكوب (سائل وبارد)

- الثلج : 3 مكعبات

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة

- الكاكاو : ملعقة صغيرة

- الثلج : ربع كوب الطريقة: 1. أضيفي جميع المكونات إلى إبريق الخلاط الكهربائي، واضربيها. من ثم صبيها في ثلاثة كؤوس شفافة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالحليب المكثف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صابلي بالكاكاو

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