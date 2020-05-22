تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل جمايكا المنعش

المقادير
- عصير الليمون : ربع كوب (الطازج)
- الماء : نصف كوب
- عصير البرتقال : نصف كوب (الطازج)
- أناناس : 5 شرائح (طازج)
- سكر : ملعقة صغيرة
- عصير الرمان : 4 ملاعق كبيرة (الطازج)
الطريقة:
1. حضّري أربعة كؤوس طويلة شفافة.
2. خففي عصير الليمون عبر إضافة نصف كوب من الماء إليه، من ثم أضيفي عصير البرتقال إليه.
3. أضيفي، إلى إبريق الخلاط، الأناناس مع السكر، واضربي حتى الحصول على خليط متجانس.
4. وزعي خليط الحمضيات على الكؤوس، من ثم أضيفي الأناناس، وأخيراً عصير الرمان.
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