تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم

المقادير

- سكر : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- كريمة : كوب ونصف

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة : 3 ملاعق صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف

الطريقة:

1. في قدر على النار، ضعي البيض، السكر، الملح، الكريمة، الحليب والزبدة.

2. اخلطي المكونات جيداً بواسطة ملعقة خشبية حتى تتجانس.

3. اتركي المزيج على النار حتى يصبح قليل السماكة مع التحريك من وقت إلى آخر.

4. أبعدي القدر عن النار، اسكبي المزيج في وعاء زجاجي ثم أضيفي الفانيليا واخلطي حتى تتجانس المكونات.

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5. ضعي الوعاء فوق وعاء مليء بمكعبات الثلج، حرّكي المزيج من جديد حتى يبرد ثم وزّعيه في قالب أو صينية.

6. أدخلي القالب إلى الثلاجة لحوالي ساعتين على الأقل حتى يجمد الآيس كريم قبل التقديم.

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