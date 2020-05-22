شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الاستغناء عن جليسة الأطفال لحماية أبنائك من عدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض السيدات تستعين بجليسة الاطفال لرعاية ابنائها فى المنزل وتهتم باختيار المربية المناسبة لطفلها ولكن مع انتشار فيروس كرونا هل يوجد خطورة فى استضافة جليسة الاطفال فى المنزل وهل من الممكن الاستغناء عنها؟

وحسب ما ذكره موقع whattoexpect بشكل عام من الأفضل الحد من الاتصال بالآخرين قدر الإمكان، وإذا كان بإمكانك تقييد تفاعلاتك مع أشخاص من خارج أسرتك المباشرة ، فعليك القيام بذلك لتحمى نفسك أنت وأسرتك من العدوى، وإذا كان لديك جليسة أطفال أو مربية ، فمن الجيد التوقف عن استخدامها إذا استطعت ، إلا إذا كانت تعيش معك فى نفس المنزل، فبذلك يمكنك الحد من انتقال العدوى وتضمن عدم اصابتها بأى امراض.

فخروج ودخول الجليسة يوميا فى منزلك قد يعرضك انت واسرتك واطفالك لخطر الاصابة بالعدوى فلا تضمن اذا كانت بصحة جيدة أم لا.

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ولكى لا يشعر الطفل بالملل والزهق فى المنزل ، قالت دانييل فيشر ، طبيبة أطفال ونائبة رئيس طب الأطفال في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا، " إذا كان لديك أطفال ، فمن الأفضل تجنب الملاعب في الوقت الحالي لأنها تزيد من خطر اصابة طفلك بالعدوى ، من المكن ان يتنزه فى حديقة المنزل بالدراجة أو السكوتر ، مع الحرص على عدم الزيارات العائلية والتجمعات

ولكى تتجنبى اصابة طفلك بالاكتئاب والملل، ابذلى قصارى جهدك وقومى بوظيفة الجليسة وشاركيه فى اللعب وحل الألغاز البسيطة وألعاب الطاولة وأنشطة التخيل واللعب، حتى لا يتعرض لمشاكل نفسية تؤثر عليه.