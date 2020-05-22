شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بسلطة الفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامينات وعناصر غذائية ومواد مضادة للأكسدة ، جميعها موجودة فى الفواكه باختلاف أنواعها لذلك تعتبر سلطة الفواكه واحدة من ابرز الاطباق التى ينصح بتناولها على فطار رمضان لتساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من فيروس كورونا. وحسب ما ذكره موقع recipeswithmore فإن فوائد سلطة الفواكه هى: 1: تحتوى سلطة الفواكة على أنواع مختلفة من الفواكه وبذلك فهى تعمل على تعزيز صحة المناعة ومقاومة الفيروسات والعدوى وطرد السموم من الجسم. 2:تناول سلطة الفواكه يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح الهضمية. 3:تحتوى سلطة الفواكه على نسبة عالية من حمض الفوليك والفيتامينات التى تعمل تعزيز صحة الجسم وعلاج فقر الدم. Advertisements 4:سلطة الفواكه تعمل تنشيط الجسم والحفاظ على صحة العضلات والمفاصل ووقايتها من الهشاشة والضعف. 5: تحتوى سلطة الفواكه على نسبة عاليه من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة، لذلك ينصح الطلاب بتناولها. 6:تعتبر سلطة الفواكه من ابرز الاطعمة التى ينصح بتناولها دائما وخصوصا فى الصيف انها تساعد على ترطيب الجسم وعلاج الجفاف. 7:ينصح بتناول الفواكه دائما لتعزيز صحة ونضارة البشرة والوقاية من التجاعيد والبقع وظهور حب الشباب.

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