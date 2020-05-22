شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا فى 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدول جهودها للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا والأجسام المضادة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستجرى عدد كبيرمن مسحات الأجسام المضادة مما يمكن أن يعرف ما إذا كان شخص ما مصابًا بالفيروس التاجي كورونا على الفور وفى خلال دقائق وقد تم طلب 10 ملايين اختبار للأجسام المضادة.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية سيكون حوالي 4000 مريض في دراسة تجريبية في هامبشاير أول من يجرب اختبار المستضد الجديد ، الذي يبحث عن علامات الإصابة بالفيروس التاجي الحالي.

اختبار Covid-19 LAMP يتمكن من اظهار النتائج خلال 20 دقيقة فقط هذا يعني أن الأشخاص ليس عليهم الانتظار لأيام لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العودة إلى العمل أو العزلة الذاتية.

خاصة وأنه تستغرق اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الحالية 48-72 ساعة للحصول على نتيجة لأنها تحتاج إلى إرسالها إلى المختبر ولكن الاختبار الجديد يمكن اجراءه في المستشفى أثناؤ تواجد المشتبه في إصابته بالفيروس.

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ووفقا لتقرير ديلى ميل سيكون العاملين بالرعايا الصحية وموظفي الرعاية المنزلية أول من يحصل على اختبار الأجسام المضادة لكوفيد 19 مجانًا ، والذي يكتشف ما إذا كان شخص ما مصابًا بالمرض من الأسبوع المقبل.

ما هو اختبار الأجسام المضادة؟

على عكس الاختبارات لتشخيص الأمراض ، تظهر اختبارات الأجسام المضادة من أصيب بالعدوى وتعافى منها، يصنع الجسم الأجسام المضادة استجابة للعديد من الأمراض والعدوى ، بما في ذلك الفيروسات التاجية الأخرى يجري تطوير اختبارات دم جديدة لتحديد الأجسام المضادة الفريدة لـفيروس كورونا.