كورونا في أفريقيا.. 99 ألف إصابة و3082 وفاة

الخليج 365 - أديس أباباالجمعة 2020/5/22 05:28 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 99 ألفا و62 حالة.
وقال المركز، في بيان، الجمعة، إن حالات التعافي بلغت 39 ألفاً و85 حالة، فيما بلغت الوفيات 3082 وفاة.
وأشار البيان اليومي للاتحاد الأفريقي إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 31.232 إصابة، وجنوب القارة سجلت 20.616، فيما سجلت دول شرق أفريقيا 10.493 حالة، ووسط القارة 9.553، ودول غرب القارة 27168 إصابة.
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