تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الدراق

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لطبقة البسكويت : بسكويت دايجستف : 250 غراماً

الزبدة : 100 غراماً - لطبقة الكريمة : جبنة : 200 غم (قشطية)

كريمة : 200 ملليلتر (سائلة)

جيلي بنكهة الليمون : باكيت (الأخضر)

الماء : نصف كوب - الدراق : 4 حبات (مغسول ومقطع شرحات) الطريقة: 1. لتحضير طبقة البسكويت: ضعي البسكويت في المطحنة الكهربائية واطحنيه، ثم أضيفي الزبدة واطحني مجدداً، ضعي البسكويت بقاع قالب التشيز كيك، وأدخليه للثلاجة مدة 30 دقيقة. Advertisements 2. لتحضير طبقة الكريمة: اخفقي الجبنة القشطية مع الكريمة جيداً حتى يتشكل لديك خليط متجانس وهش القوام، ذوبي الجيلي بنصف كوب من الماء، وصبيه فوق خليط الكريمة واخفقي مجدداً. 3. وزعي الخليط فوق طبقة البسكويت. 4. زيني بشرائح الدراق. 5. أدخلي القالب للثلاجة مدة ساعتين قبل التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت الكاسترد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى طبقات بالنوتيلا والكريمة

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