تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الكرانبيري بالبف باستري

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الحشوة : الزبدة : ملعقة كبيرة

التفاح : 1 حبة (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

كرانبيري : نصف كوب

القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

السكر البني : 2 ملعقة كبيرة

الجوز : ملعقة كبيرة (مقطع) - الزيت النباتي : حسب الحاجة (لدهن القالب)

- عجينة البف باستيري : عبوة (مربعات)

- سكر البودرة : حسب الرغبة (للتزيين) الطريقة: Advertisements لتحضير الحشوة: ذوبي الزبدة في مقلاة غير لاصقة على النار.

أضيفي التفاح المفروم وقلبيه بالزبدة.

أضيفي الكرانبري، والقرفة المطحونة، والسكر البني، وقلبي المكونات حتى يطرى التفاح قليلاً.

أضيفي الجوز وقلبي المكونات.

جهزي قالب الكب كيك بدهنه بالزيت النباتي باستخدام فرشاة.

رشي القليل من الطحين على السطح المراد العمل عليه، وضعي عجينة البف باستري وافرديها قليلاً باستخدام المرق (الشوبك).

قطعيها من النصف، وضعي كل نصف في دائرة من القالب.

احشي العجينة بحشوة التفاح.

أدخلي القالب إلى الفرن على درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة.

زيني بالسكر البودرة، وقدميها دافئة أو باردة بحسب الرغبة قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سينابون بالقرفة والجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز صحي بالتفاح

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