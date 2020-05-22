تسجيل 124 وفاة إضافية و4749 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البيرو

ليما – لايف ستايل
أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الخميس، بتسجيل 124 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3148 منذ بداية الجائحة.
وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 108769 شخصا، وذلك بعد رصد 4749 حالة إصابة جديدة.
وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 43587 شخصا.
وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 70155 حالة تليها على الخصوص كاياو (7685) ولامباييكي (5581) وبيورا (3496) ولوريتو (3166) ولاليبرتاد (2542) وأوكايالي (2478) وأنكاش (2466) وأريكيبا (2176) وإيكا (1905) وخونين (1289).
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