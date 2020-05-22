تسجيل 22 وفاة و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كولومبيا

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، الخميس، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 652 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان أنه تم أيضا إحصاء 643 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي الإصابات إلى 18330.
وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 4431 شخصا بعد تسجيل 175 حالة تعاف إضافية.
وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الثلاثاء الماضي، تمديد الحجر الصحي للمرة الرابعة إلى غاية 31 مايو الجاري، وحالة الطوارئ الصحية حتى 31 أغسطس.
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