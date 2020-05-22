المغرب تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المغرب اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7300 حالة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 197 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 4347 حالة، بعد تعافي 67 حالة، فيما اُستبعِدت 115 ألفًا و570 حالة بعد الكشف المخبري. قد يهمك أيضا: 7 معلومات عن اختبارات "كورونا" وكيف يتم اكتشاف الفيروس دراسة تؤكد أن الفاصوليا الخضراء تقوي المناعة وتحارب كورونا

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