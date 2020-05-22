لبنان يسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 62 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزراة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 62 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1086 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة وعدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ 663 حالة.

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