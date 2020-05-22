شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الوقت الكافى للجسم للتعافى من هجمات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد وقت التعافي من فيروس كورونا المستجد، على مدى شدة المرض، ويقترح الأطباء القيام بالعزلة الذاتية أو العزل الطوعي لمدة 14 يوما في المنزل، وذلك للمرضى الذين لديهم أعراض خفيفة COVID-19.وذكر الموقع الهندى " Thehealthsite"، أن هناك أكثر من 1000 شخص تم علاجهم وخروجهم، قصص شفاؤهم تعطي بعض الأمل.

في هذا الموضوع، سوف نناقش وقت الشفاء لهذا المرض وما يمكن للشخص الذي تعافى القيام به.



زمن التعافى من الفيروس التاجي زمن التعافى من الفيروس التاجي وقت الانتعاش يعتمد على شدة الإصابة بالمرض ، ووفقا للأدلة المتاحة، فإن متوسط الوقت من البداية إلى الانتعاش السريري للحالات الخفيفة هو ما يقرب من أسبوعين، أما بالنسبة للحالات الشديدة أو الحرجة، قد يستغرق التعافي من 3 إلى 6 أسابيع، و حوالي 1٪ من المصابين في جميع أنحاء العالم يموتون من هذا المرض. Advertisements

الأعراض الأكثر شيوعا من COVID-19 هي الحمى والتعب والسعال الجاف، قد يعاني بعض المرضى أيضًا من الأوجاع والآلام أو احتقان الأنف أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق أو الإسهال، وهذه الأعراض عادة ما تكون خفيفة وتبدأ تدريجيا.

ولكن معظم الناس (حوالي 80٪) مع أعراض COVID خفيفة يتعافون من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص، ويقترح العزلة الذاتية أو العزلة الطوعية لمدة 14 يوما في المنزل لأولئك الذين لديهم أعراض خفيفة للمرض.

كيف يتم علاج أخطر حالات COVID-19؟ ويحتاج أكثر من نصف المرضى الذين دخلوا المستشفى إلى المساعدة في نسبة الأكسجين التى تدخل الجسم، وعادة ما يكون ذلك في جناح عادي في المستشفى، وقد يعاني بعض المرضى من صعوبات في التنفس تزداد سوءًا، مما يتطلب قبولهم في وحدة العناية المركزة.