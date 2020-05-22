شكرا لقرائتكم خبر عن مع الاستعداد للفتح .. تعرف على عمليات الفحص فى المطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع إعادة فتح صناعة الطيران ببطء فى عدد من البلدان ، واستعداد الولايات المتحدة لإعادة الفتح يونيو المقبل، يتعين على العديد من شركات الطيران النظر في طرق تنفيذ التدابير الاحترازية وسط الوباء المستمر.

أصدرت إدارة أمن النقل (TSA) وهى وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية ولديها سلطة على أمن المسافرين في الولايات المتحدة، مبادئ توجيهية جديدة لعملية الفحص الأمني ​​للمطار في محاولة للحد من خطر الإصابة بالعدوى وسط انتشار فيروس كورونا الجديد، ومن المتوقع تطبيق إجراءات إضافية في المطارات على مستوى الدولة بحلول منتصف يونيو.

وأكدت إدارة أمن النقل في بيان أمس الخميس وفقا لما نشرته مجلة " Newsweek"، الأمريكية، أن اللوائح الأخيرة تهدف إلى الحد من التلوث المتبادل في نقاط التفتيش الأمنية بالمطار، من خلال تقليل الاتصال بين الركاب وضباط إدارة أمن النقل "كلما أمكن ذلك دون المساس بالأمن".

تشمل بعض إجراءات التباعد الاجتماعي المتصاعدة ما يلى :

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زيادة المسافة بين الأفراد عند دخولهم نقطة التفتيش الأمنية .

وضع علامات أرضية مرئية للإشارة إلى التباعد المناسب والاستخدام المتدرج للممرات حيثما أمكن.

يُتوقع من المسافرين أيضًا وضع بطاقات الصعود إلى الطائرة (الورقية أو الإلكترونية) على قارئ بطاقات الصعود إلى الطائرة أنفسهم والاحتفاظ بها تجاه عامل TSA ليتم فحصها بصريًا، وهذا التغيير يقلل من حاجة المسؤول للمس بطاقة الصعود إلى الطائرة للركاب وبالتالي تقليل احتمالية انتقال التلوث" .

ضباط الأمن يرتدون جميع أغطية الوجه عند نقاط التفتيش الأمنية.

يتم تشجيع الركاب على القيام بنفس الشيء.

يجب على المسافرين أيضًا وضع أي أغراض من جيوبهم ، بما في ذلك المحافظ والمفاتيح والهواتف ، في حقائبهم المحمولة بدلاً من الصناديق لتقليل نقاط الاتصال أثناء عملية الفحص.

يجب وضع المواد الغذائية من حقيبتك المحمولة في كيس بلاستيكي شفاف منفصل، فغالبا ما تثير المواد الغذائية إنذارًا أثناء عملية الفحص ؛ ففصل الطعام عن الحقيبة المحمولة يقلل من احتمالية قيام الضابط بفتح الحقيبة المحمولة وإزالة المواد الغذائية لفحص أقرب"

لن يُسمح للمسافرين إلا بزجاجة واحدة من المطهر اليدوي السائل صغيرة في حقيبته المحمولة.

يجب إزالة معقم اليدين من حقيبتك قبل إرساله لفحص الأشعة السينية.

لتقليل أي تأخير ، يُنصح الركاب أيضًا بالتأكد من عدم حزم أي مواد محظورة ، بما في ذلك السوائل أو المواد الهلامية أو الهباء الجوي بكميات أكبر من 3.4 أوقية في حقائبهم المحمولة.

في ضوء أحدث التدابير وانخفاض عدد الموظفين عبر المطارات منذ تفشي المرض ، يُنصح الركاب بالوصول إلى المطار في وقت مبكر لإتاحة الوقت الكافي لعملية الفحص. قبل الوصول إلى المطار ، يجب على المسافرين التحقق مع شركة الطيران الخاصة بهم بشأن أي إرشادات محتملة تتعلق بـ COVID-19 قد تكون صادرة عن شركة النقل.

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