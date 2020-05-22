في العيد أنشطة النظافة الشخصية للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - يحب الأطفال اللعب والتعلم بشكل أفضل من خلال الأنشطة. إليك بعض الألعاب والأنشطة التي يمكنك تجربتها لجعل النظافة الشخصية ممتعة لأطفالك، واجعليها عالقة في أذهانهم مدى الحياة، التقاء موقع الخليج 365 نت بمعلم أول غادة كمال لنعرف أنشطة النظافة الشخصية لدى الأطفال، التي تتمثل فيما يلي.



1. لعبة نقل الجرثومة



Germ Transfer هي لعبة ممتعة تعلم كيف تنتقل الجراثيم من شخص لآخر. هذه اللعبة ستحتاج إلى بعض الطلاء القابل للغسل. ضع الطلاء على يديك دون أن ينظر إليك الأطفال ثم يتظاهرون بالعطس. ثم انتقل في طريقك، والمس كل ما تستطيع بيديك ونشر الطلاء. اطلب من الأطفال الذهاب إلى هذه الأماكن ولمس الطلاء ،يعد التمرين، اطلب من الأطفال حساب عدد المواقع التي تم نقل «الجراثيم» إليها. كذلك، سلط الضوء على حقيقة أنهم حصلوا على جراثيم منك؛ لأنك لم تغسل يديك بعد العطس.



2. بريق اليدين



Glitter Hands هي لعبة ممتعة تسمح للأطفال بالتسخين قليلاً. وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يجب على الأطفال فرك وغسل اليدين بالصابون لمدة 30 ثانية على الأقل للتخلص من الجراثيم. لتوضيح ذلك، خذي بعض اللمعان وضعيه على يدي طفلك. اطلبي منه غسل يديه الآن باستخدام الصابون وماء الصنبور ،اللمعان لزج بشكل طبيعي ولن يختفي مع شطف سريع تحت الصنبور. سوف يستغرق طفلك بعض الوقت للتخلص من كل لمعان من اليدين. أخبريه بأنه مثل البريق، لا يمكن إزالة الجراثيم إلا بغسل اليدين لمدة 30 ثانية على الأقل، وليس مجرد شطف.



3. العادة الجيدة والعادة السيئة



هذه لعبة ممتعة نوعاً ما يمكنك لعبها مع الأطفال في أي وقت وفي أي مكان. ضعي قائمة بالأنشطة التي يحتاج طفلك لتحديدها على أنها عادة جيدة أو عادة سيئة. اجعليها نقطة لتضمين عادات طفلك وتذكيره بما يجب أن يستمروا في فعله وما لا يجب عليهم فعله. لكل إجابة صحيحة، امنحيهم مكافأة أو كلمة مديح.

Advertisements



4. سلاسل النظافة



الخزانات ممتعة، العبي العبارات مع عائلتك، حيث سيتعين عليك أو على أطفالك سن ممارسات النظافة الصحيحة أو الخاطئة. تجعل هذه اللعبة التعلم عن النظافة متعة وتذكرها أسهل، بوضع الممارسات الصحيحة في سلة والخاطئة في سلة أخرى مثل نقاط مكونة من ألوان مختلفة ترمز للصحيح والخطأ، لتذكر الطفل بعادات النظافة الصحيحة والحرص عليها.



5. أوراق عمل النظافة الشخصية



يحتوي الإنترنت على العديد من أوراق عمل النظافة الشخصية التي يمكنك استخدامها لتعليم أطفالك عنها. يمكنك استخدام أوراق العمل هذه عبر الإنترنت أو طباعتها واستخدامها كقوائم مرجعية، النظافة الشخصية السيئة تجعل أطفالك عرضة للأمراض.