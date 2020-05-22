أسباب برودة بطن الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - لاشك أن فترة الحمل من الفترات الصعبة في حياة المرأة، كما أنها تكون أكثر صعوبة لو كانت حاملاً للمرة الأولى، وعندما تظهر عليها بعض الأعراض تشعر بالقلق ومنها برودة البطن والتي يفسر أسبابها الدكتور ربيع يوسف، إختصاصي النساء والولادة حيث يشير للآتي بخصوص برودة بطن الحامل. لا تشعر الحامل بالبرودة في منطقة معينة من جسمها.

ولكن الحوامل ربطن بين برودة البطن لكي يصلن لطريقة لتحديد نوع الجنين.

ولكنها قد تشعر بالبرودة في كل أنحاء جسمها وذلك لعدة أسباب منها التغيرات الهرمونية: تتعرض الحامل للتغيرات الهرمونية إبتداء من الأيام الاولى للحمل، ونتيجة لهذه التغيرات فهي تشعر بالبرد في كل أنحاء جسمها حتى لو كان الجو حاراً، حيث أن جسم الحامل يتعرض لافراز هرمون الحمل وارتفاع نسبة هرموني البروجستيرون والإستروجين المهمين في الحفاظ على الحمل، وبالتالي فهي تشعر بالبرودة. ضعف الدورة الدموية عند الحامل: فجسم الحامل يحاول أن يضخ أكبر كمية من الدم للرحم والمشيمة، وبذلك يقل تدفق الدم إلى الأطراف مما يشعرها بالبرد حتى في عز الصيف، ويجعلها تسأل من حولها: هل تشعرون بالبرد مثلي؟، وبالطبع فهي تقلق بسبب نفي المحيطين بها لذلك الشعور، ويجب أن تعرف أن هذا الاحساس يكون طبيعياً ولا داعي للقلق خصوصاً مع بداية الحمل. تعرض الحامل لسوء التغذية" الأنيميا": وفي هذه الحالة فالحامل تشعر بالبرودة في أطرافها وربما القشعريرة، والسبب هو نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية في جسمها، ويجب أن تحصل عليها من مصادرها خصوصاً فيتامين ب، وذلك لدوره الكبير في سلامة الأعصاب الطرفية، فيجب أن تكثر الحامل من تناول الخضروات والفواكه لأنها غنية بالفيتامينات، ويجب أن تحصل على الفيتامينات والمعادن من مصادرها الطبيعية أفضل من المكملات الغذائية، التي يجب ألا تتناولها دون أمر الطبيب لأن الإكثار منها يكون ضاراً وأكثرها يسبب الإمساك. هل هناك علاقة بين برودة جسم الحامل ونوع الجنين؟ Advertisements لا يوجد علاقة بين شعور الحامل بالبرودة ونوع الجنين.

يمكن التأكد من نوع الجنين عن طريق السونار وليس عن طريق المشاعر والأعراض التي تشعر بها الحامل، فمعظمها لا يقوم على أسس علمية صحيحة.

راجت معتقدات أن شعور الحامل بالبرودة في جسمها، وخاصة في بطنها يعني أنها سوف تنجب مولوداً ذكراً.

وهذه المعتقدات غير صحيحة مثلها مثل المعتقدات التي تربط بين إشتهاء أصناف الطعام المالحة وعلاقتها بإنجاب الذكور.

كما أن تغير درجة حرارة جسم الحامل يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار في حال شعورها بأرتفاع الحرارة، لأن إرتفاع حرارة جسم الحامل يكون مقلقاً وليس دليلاً مثلاُ على حملها ببنت.

إرتفاع درجة حرارة الحامل قد يعني أنها عرضًا للالتهاب الكلوي، أو الليستريا و النزلات الشعبية أو الالتهاب الرئوي خصوصاً مع حدوث القشعريرة والرعشة.

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