كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - جدول المحتوى

1- جدول اللقاحات أثناء الحمل وبعده

2- موعد لقاح السعال الديكي أثناء الحمل

3- موعد لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل

4- موعد لقاح إلتهاب الكبد B أثناء الحمل

5- موعد لقاح التهاب الكبد أ أثناء الحمل

6- موعد لقاحات السفر أثناء الحمل

7- موعد لقاحات بعد الولادة

يجب على المرأة الحامل الحصول على التطعيم ضد السعال الديكي والإنفلونزا خلال كل حمل لحماية نفسها وطفلها، مع الحصانة خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة ،حماية الأم والطفل باللقاحات ،قال الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم إن الرضيع يحصل على مناعة (حماية) من الأم أثناء الحمل، كما يمكن لهذه المناعة أن تحمي الطفل من بعض الأمراض خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة، لكن المناعة تنخفض بمرور الوقت.



1- جدول اللقاحات أثناء الحمل وبعده

احصلي على لقاح السعال الديكي ولقاح الإنفلونزا خلال كل حمل.

تحصل الأمهات على لقاح السعال الديكي (يسمى أيضاً Tdap) ولقاح الإنفلونزا خلال كل حمل.

عندما تحصل المرأة الحامل على اللقاحات ،تعمل على تحفيز الجهاز المناعي على إنتاج الأجسام المضادة، والتي تستطيع بدورها القضاء على الإنتانات المختلفة عند دخولها إلى الجسم، مما يمنع حدوث الأمراض الإنتانية المختلفة، وبعض هذه اللقاحات يُعدّ آمنًا أثناء الحمل،ولكن هناك البعض الأخر ليس أمناً أثناء الحمل ، وهذا لأن بعض اللقاحات أو التطعيمات يمكن أن تحمل خطر حدوث الإجهاض، أو التشوهات الجنينة المختلفة،

2- موعد لقاح السعال الديكي أثناء الحمل

يمكن أن يكون السعال الديكي، خطيراً على أي شخص، ولكن بالنسبة لحديثي الولادة، يمكن أن يكون مهدداً للحياة.

نحو 7 من كل 10 وفيات بسبب السعال الديكي بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهرين. هؤلاء الأطفال أصغر من أن يحموا أنفسهم من خلال التطعيم. كلما كان الطفل أصغر سناً عندما يصاب بالسعال الديكي، يزداد احتمال معالجته في المستشفى.

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان الطفل يعاني من السعال الديكي لأن العديد من الأطفال المصابين بهذا المرض لا يسعلون على الإطلاق. بدلاً من ذلك، يمكن أن يتسبب ذلك في توقف التنفس ويتحول إلى اللون الأزرق.

عندما تحصل المرأة الحامل على لقاح السعال الديكي أثناء الحمل، فإن جسمها سيخلق أجساماً مضادة واقية ويمرر بعضها إلى الطفل قبل الولادة. ستوفر هذه الأجسام المضادة للطفل بعض الحماية القصيرة المدى المبكرة ضد السعال الديكي. CDC يوصي بالحصول على لقاح السعال الديكي خلال الأسبوع الـ27 إلى الأسبوع الـ36 من كل حمل، ويفضل خلال الجزء المبكر لجزء سابق من هذه الفترة الزمنية.

3- موعد لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل

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تزداد احتمالية إصابة النساء الحوامل بمرض شديد بسبب الإنفلونزا، ربما بسبب التغيرات في وظائف المناعة والقلب والرئة أثناء الحمل.

احصلي على لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل خلال موسم الإنفلونزا، إنها أفضل طريقة للمرأة الحامل للحماية من الإنفلونزا وحماية الطفل لعدة أشهر بعد الولادة من المضاعفات المرتبطة بالإنفلونزا. احصلي على لقاح الإنفلونزا في أي وقت خلال كل حمل.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالحصول على لقاح الإنفلونزا بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) رغم أن مواسم الإنفلونزا تختلف في توقيتها من موسم لآخر. يساعد هذا التوقيت على حماية المرأة الحامل قبل بدء نشاط الإنفلونزا في التزايد.



قد تحتاج بعض النساء إلى لقاحات أخرى قبل أو بعد أو أثناء الحمل. على سبيل المثال، إذا كانت المرأة الحامل تعمل في المختبر أو تسافر إلى بلد قد تتعرض فيه لأمراض المكورات السحائية، فقد يوصي طبيبها أو اختصاصي الرعاية الصحية بالتطعيم ضد المكورات السحائية.



4- موعد لقاح التهاب الكبد B أثناء الحمل



إن الطفل الذي تعاني والدته من التهاب الكبد B هو الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد B أثناء الولادة. وعلى الأمهات أن يتحدثن مع اختصاصي الرعاية الصحية الخاص بهن حول إجراء اختبار التهاب الكبد B وما إذا كان يجب تلقي التطعيم أم لا ،فالنساء اللواتي في خطر عالٍ لحدوث التهاب الكبد B وكانت نتيجة اختبار الفيروس سلبية يمكن أن يحصلن على هذا اللقاح، وذلك من أجل وقاية الأم والجنين ضد الإنتان، وذلك قبل حدوث الولادة وبعد حدوثها، وعادة ما يتمّ إعطاء هذا اللقاح على شكل ثلاث جرعات للحصول على الفعالية المناعية المناسبة .

5- موعد لقاح التهاب الكبد أ أثناء الحمل



التهاب الكبد (أ) هو فيروس يمكن أن يسبب مرضا شديدا في النساء الحوامل ويمكن أن تنتقل إلى الجنين ،وهناك لقاح ضد فيروس التهاب الكب الوبائي ( أ ) أو هو على الارجح آمن للحصول عليه أثناء الحمل ،كما ينصح تناول اللقاح للنساء الحوامل المعرضات لخطر الاصابة بالمرض ،أما بالنسبة للنساء الحوامل اللواتي لديهن تاريخ من أمراض الكبد المزمنة، قد يوصي الأطباء أو اختصاصيو الرعاية الصحية بلقاح التهاب الكبد أ.



6- موعد لقاحات السفر أثناء الحمل



يجب على النساء الحوامل اللواتي يخططن للسفر الدولي التحدث إلى طبيبهن أو اختصاصي الرعاية الصحية قبل 4 إلى 6 أسابيع على الأقل من رحلتهن لمناقشة أي احتياطات خاصة أو لقاحات ضرورية. راجعي صحة المسافر للحصول على نصائح إضافية حول كيفية الاستعداد للسفر بأمان.



7- موعد لقاحات بعد الولادة



قد يوصي اختصاصيو الرعاية الصحية بعض النساء بتلقي لقاحات معينة مباشرة بعد الولادة. سيساعد التطعيم بعد الولادة على حماية الأمهات من الإصابة بالمرض، وسوف ينقلن بعض الأجسام المضادة إلى الطفل من خلال لبن الأم إذا كانت قادرة على الرضاعة الطبيعية. يعتبر التطعيم بعد الحمل مهماً بشكل خاص إذا لم تتلق الأمهات لقاحات معينة قبل الحمل أو أثناءه ،ومع ذلك، لن تحصل الأمهات على أجسام مضادة واقية على الفور إذا انتظرن الحصول على التطعيم حتى بعد الولادة. هذا لأنه يستغرق نحو أسبوعين بعد الحصول على التطعيم قبل تطوير الجسم للأجسام المضادة ،سيبدأ الطفل أيضاً في الحصول على لقاحات خاصة به للحماية من أمراض الطفولة الخطيرة.