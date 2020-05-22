الفرق بين أعراض الحمل المبكر وقرب الدورة الشهرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مايو 2020 04:45 مساءً - كثير من السيدات المتزوجات اللاتي ينتظرن الحمل ويتلهفن عليه ؛ يختلط عليهن الأمر ما بين الأعراض التي يشعرن بها قبل موعد الدورة الشهرية، والتي تتشابه مع علامات الحمل مما يسبب مشكلة خاصة قبل الذهاب لإجراء تحليل الحمل والتأكد منه، فكيف يمكنكِ معرفة الفرق بين علامات الحمل المبكر وقرب الدورة الشهرية؟ الدكتورة سعيدة عبد العزيز أستاذة أمراض النساء والتوليد توضح الأمر في نقاط مبسطة

الفرق بين علامات الحمل والدورة الشهرية

الفرق هو المدة الزمنية، حيث إن أعراض الدورة الشهرية تظهر تقريباً قبل أسبوع أو 10 أيام قبل نزول الدورة الشهرية، وتنتهي خلال أيام الدورة أو بعد انتهائها حسب طبيعة كل سيدة، ولكن أعراض الحمل تستمر لمدة زمنية أطول

أما أعراض الحمل فهي تتمثل في: آلام الثدي... من المعروف أن آلام الثدي من علامات اقتراب الدورة الشهرية، ولكنها أيضاً من علامات الحمل ولكن بشكل أكثر حدة، إذ تتزايد أوجاع الثديين يومياً

بعد يوم نتيجة ارتفاع معدل البروج سترون، على العكس في حالة الدورة الشهرية فإن الأوجاع تقل مع مرور الوقت، ويتغير لون الحلقة التي تحيط بالحلمة أو تتوسع قليلاً، حيث تصبح داكنة بشكل أكثر من المعتاد، أما آلام الثدي خلال الدورة الشهرية فتختفي تدريجيّاً مع بدء الدورة، نتيجة هبوط معدل البروج سترون

آلام البطن والانقباضات عند الحامل

تكون هذه الانقباضات أكثر حدة وأكثر تكراراً على مدى المرحلة الأولى من الحمل مع الشعور بثقل في البطن والظهر، ويصاحب ذلك الشعور بالغثيان والقيء خصوصاً في فترة الصباح، عكس آلام البطن خلال الدورة الشهرية، حيث تشعر السيدة بانقباضات أسفل البطن قبل قدوم الدورة، تستمر لمدة يوم إلى ثلاثة أيام بعد نزولها

العلامة الثانية: الإقبال الشديد على الطعام أو النفور منه، كما تشعر المرأة بالانزعاج من رائحة بعض الأطعمة التي كانت تشتهيها وتفضلها من قبل، بينما قد تنجذب لأطعمة لم تكن تفضل تناولها من قبل، وقد تزيد شهية بعض النساء بشكل ملحوظ

الشهية المفتوحة في أثناء الدورة الشهرية: تتغير الشهية عن طريق تناول كميات زائدة من الوجبات، أو الرغبة في تناول الشوكولاته أو السكريات والحلويات، أو الأطعمة المالحة

الشعور بالتعب والإرهاق عند الحامل: تظهر مشاكل العظام والمفاصل في أثناء فترة الحمل بشكل أكثر حدة، وتصل إلى الشعوربالإعياء مع الإحساس بالدوخة وضيق التنفس نتيجة ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون، مع الشعور بالرغبة المفرطة في النعاس

التعب والإرهاق في أثناء الدورة الشهرية: الشعور بألم في المفاصل والعضلات مع الإحساس بالإرهاق، وقد تسبب الشعور بالأرق عند البعض والبعض الآخر كثرة النوم

المغص عند الحامل

يكون أشد وأكثر تكراراً مع الشعور بالغثيان. المغص في أثناء الدورة الشهرية: يكون أقل في حالة الدورة الشهرية، ويحدث في وجودها وليس قبلها

ما الفرق بين ألم الظهر في الدورة والحمل؟

ألم الظهر من الآلام الواردة في الحالتين، لكن عادة لا يعتبر من آلام الحمل القوية إلا في حالة النزف أو الإجهاد الشديد، لذا يفضل عدم حمل الأثقال أو دفعها في بداية الحمل

النزيف أو دفق الحيض من العلامات الأساسية للدورة الشهرية، وقد يستمرّ هذا النزيف أسبوعاً كاملاً. خلال الحمل، يظهر بقع دم خفيفة لبضعة أيام فقط عند انغراس الجنين في جدار الرحم الذي يحدث في الفترة الواقعة بعد مرور 10 - 14 يوماً من تخصيب البويضة، وتشعر المرأة في هذا الوقت بنزيف خفيف يدوم لبضعة أيام، ويميل عادة لون الدم للوردي أو البني الداكن

الشهية المفرطة للطعام

هل تشعرين برغبة متزايدة لأطعمة معينة أو فقدان الرغبة كلياً في تناول بعض الأطعمة والنفور تجاه روائح ونكهات معينة؟ إذاً قد تكونين في بداية حملك. صحيح أن الدورة الشهرية تتشابه في تغيّر عادات الطعام واشتهاء تناول الحلويات والأطعمة المالحة، إنما بالتأكيد الشهية لن تكون بدرجة حالة الحمل نفسها

التشنجات والتقلّبات المزاجية

Advertisements

تعاني المرأة وخاصة في المراحل الأولى من الحمل وقد ترافقها طوال فترة الحمل تغيّرات ملحوظة وتقلّبات سريعة في مزاجها، ويعود ذلك إلى الارتفاع الهائل في مستوى الهرمون والذي يؤثر على المواد المفروزة في الدماغ والمتحكمة في المزاج.

أما الحالة المزاجية للمرأة قبل الدورة الشهرية فتميل عادة إلى الاكتئاب وتكون أيضاً بسبب اضطرابات الهرمونات

التعب والإرهاق

مع اقتراب موعد الدورة الشهرية، تشعر المرأة بالتعب والإرهاق الشديد، أما في حالة الحمل، فهذه الأعراض تكون بشكل أكبر ومتزايد، وقد تصل إلى الشعور بالدوخة والإعياء وضيق التنفس والرغبة الشديدة في النوم

الهضم الاختلال الهرموني يسبب أثناء الدورة الشهرية حدوث الإمساك أو الإسهال، أما خلال الحمل فتميل الأمعاء إلى أن تكون في حالة استرخاء نتيجة التغيرات الهرمونية، وهذا يؤدي إلى حدوث الإمساك والشعور بصعوبة الهضم، كما يمكن أن تشعر المرأة الحامل بالحاجة إلى التبول أكثر

حبّ الشباب والبثور

من منا لم تعانِ من ظهور حب الشباب أو البثور قبل الدورة الشهرية والتي قد تختفي بعد الحيض، أو عند بداية الدورة الشهرية؟ في المقابل، الأمر الذي يمكن ملاحظته أثناء الحمل هو اسوداد لون الجلد وبقاء البثور لفترة أطول

أعراض الحمل الحقيقية

قد تنزل بعض بقع الدم الخفيفة لبضعة أيام فقط عند انغراس الجنين في جدار الرحم، ويحدث نزيف خفيف يدوم لعدة أيام، ولا يمكن لهذا النزيف الخفيف أن يُماثل تدفق الحيض، لا من حيث الكثافة أو المدة

كثرة التبول: تكثر الحاجة إلى التبول على مدار اليوم وعدم القدرة على حبسه، وذلك بسبب زيادة السوائل الموجودة بالجسم، نتيجة لعمل الكلى التي تقوم بملء المثانة البولية باستمرار، مع ظهور رائحة قوية ونفاذة للبول

ارتفاع درجة حرارة الجسم أكثر من العادة لفترات طويلة، مع وجود زيادة مفرطة في العرق، وذلك لأن هرمون الحمل ينشط الغدة العرقية

الإصابة بالإمساك: فتميل الأمعاء إلى أن تكون في حالة استرخاء نتيجة التغيرات الهرمونية، وهذا يؤدي إلى حدوث الإمساك مع الشعور بصعوبة الهضم والتهابات بالمعدة

ضيق وغثيان أو قيء: حيث تشعر بعض النساء بضيق وغثيان من أي أشياء ذات رائحة، مثل العطور والصابون والبخور.

متى يجب عمل اختبار الحمل؟

عن أعراض الحمل التي تظهر في الأسبوع الأول: الشعور ببعض الانتفاخ، الشعور بتشنجات أسفل البطن، مثل تشنجات وقت التبويض، لكنها أقوى بعض الشيء، الشعور بآلام في الثديين وثقل بهما

ظهور تقلصات أشبه بتقلصات الدورة الشهرية، مع نزول بضع قطرات من الدم قبل أن يتوقف هذا النزف البسيط، الشعور بإعياء وإرهاق شديدين، الرغبة المستمرة في النوم. تغير لون الحلمتين للون الداكن

الشعور بالغثيان. الإحساس المستمر بالصداع أو بالدوار، ظهور رغبة متغيرة بين اشتهاء الطعام أو النفور منه (الوحم)، الشعور برغبة مستمرة في التبول، الشعور بإمساك، الإحساس ببعض التقلبات المزاجية بلا سبب فعلي، ارتفاع درجة حرارة الجسم عن الطبيعي بدرجة أو اثنتين