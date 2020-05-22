رطّبي شفتيكِ في رمضان من أفضل العلامات التجارية

مع ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان، تصبح الشفاه أكثر جفافًا، وحاجتنا لاستخدام مرطّبات الشفاه تكون ملحّة بشكل أكبر عن الأيام العادية، حتى لا تفسد مظهركِ، بخاصة وأنّ الشفاه المتشققة قد تجعلنا نبدو شاحبات. لهذا فقد جمعنا لكِ أفضل مرطبات الشفاه من الماركات، لتستخدميها في رمضان.

Ilia Tinted Lip Conditioner

هذا النوع سوف يمنح شفاهكِ مظهرًا ناعمًا ورديًّا لطيفًا، قد يناسبكِ في المساء مع مكياجكِ الخفيف لسهرات السحور، أو لعزائم الإفطار.

Glossier Balm Dotcom in Birthday

إذا كنتِ تحبين مرطبات الشفاه التي تحتوي على لمسة من الغليتر، فسيمنحكِ هذا المرطب ما تبحثين عنه، وعادة ما تفضله الصبايا المراهقات.

Je Ne Sais Quoi Macys

بلون شفاف مماثل للون شفتيكِ، سوف تحصلين على ترطيب فعال من هذا النوع، كما أنه يحتوي على الفيتامينات التي تغذي الشفاه.

Kiehl's Since 1851 Butterstick Lip Treatment SPF 30

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هذا النوع هو الأكثر قوة من مرطبات الشفاه، كما يحتوي على حماية فعالة ضد أشعة الشمس، مع درجة داكنة واضحة لمرطّب الشفاه.

Lucas Papaw Ointment

بخلاصة البابايا اعتمدي على هذا المرطب، الذي يغذي الشفاه، ويبقى طعمه لذيذًا ومنعشًا على شفتيكِ.

Vaseline Original Petroleum Jelly

لمسة بسيطة قبل النوم من هذا المرطب، سوف تجعل شفتيكِ تبدو ناعمة وغير متشققة في نهار اليوم التالي.

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