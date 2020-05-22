شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بسيطة بين الأنفلونزا وفيروس كورونا.. أيهما الأكثر فتكاً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقارنة بسيطة يمكن أن نجريها بين فيروس كورونا والفيروس المسبب للأنفلونزا، لنجد أن كورونا أشد فتكا وقوة من الأنفلونزا، على الرغم من أن الأنفلونزا تسبب ملايين الوفيات حول العالم إلا إنها لا تزال أقل خطورة من كورونا، على الرغم من أن كليهما من أمراض الجهاز التنفسي، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعل كورونا أشد فتكاً من الأنفلونزا، وفقاً لموقع "CNN".



كورونا

أسباب تجعل كورونا أكثر خطورة من الإنفلونزا

1- كورونا أكثر عدوى من الأنفلونزا

تظهر الأبحاث أن الشخص المصاب بالأنفلونزا يصيب حوالي 1.28 شخصًا في المتوسط، ولكن بدون جهود الإغلاق مثل البقاء في المنزل، ينقل الشخص المصاب بفيروس كورونا الجديد العدوى بمعدل 2 إلى 3 أشخاص آخرين في المتوسط.

وهذا الفيروس التاجي جديد للغاية وليس من الواضح ما إذا كان سيتبدد في الصيف أم لا ، لكن حقيقة استمرار انتشاره في نصف الكرة الأرضية الجنوبي خلال أشهر الصيف تشير إلى أن الطقس الدافئ لن يبطئ انتشاره.

2- كورونا يقتل بمعدل أسرع بكثير

من أكتوبر 2019 إلى أوائل أبريل 2020، قتلت الأنفلونزا ما يقدر بـ 24000 إلى 62000 شخص في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنها توقفت عن تحديث تقديراتها الأولية لموسم الإنفلونزا هذا في 4 أبريل، وإذا توفي 62000 شخص من الأنفلونزا بين 1 أكتوبر و 4 أبريل، فإن هذا يعني أن الولايات المتحدة لديها متوسط 331 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا يوميًا.

في المقابل، قتل كورونا أكثر من 94 ألف شخصًا في الولايات المتحدة من أول حالة وفاة معروفة في فبراير حتى شهر مايو، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.



فيروس الانفلونزا وكورونا

3- كورونا ينتشر لعدة أيام دون أعراض

مع الإنفلونزا، تكون فترة الحضانة قصيرة نسبيًا، عادة ما يبدأ الناس في الشعور بالمرض بعد يوم إلى أربعة أيام من الإصابة، مع ظهور الأعراض غالبًا في غضون يومين ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

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وهذا يعني أن الأشخاص الذين يمرضون من الأنفلونزا سيعرفون أنهم مريضون قريبًا إلى حد ما ومن المحتمل أن يبقوا في المنزل، وتجنب الاتصال بالآخرين.

لكن فترة حضانة فيروس كورونا تتراوح من ثلاثة إلى 14 يومًا ، و تظهر الأعراض عادةً في غضون أربعة أو خمسة أيام بعد التعرض، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

وكتب خبراء جامعة هارفارد: "نعلم أن الشخص المصاب بـ COVID-19 قد يكون معديًا قبل 48 إلى 72 ساعة من بدء ظهور الأعراض".

"تشير الأبحاث الناشئة إلى أن الأشخاص قد يكونون في الواقع أكثر عرضة لنشر الفيروس للآخرين خلال الـ 48 ساعة قبل أن يبدأوا في الشعور بالأعراض."

وقالت آن ريمين ، أستاذة علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس ، إنه من السهل على الناقلين بدون أعراض أن يصيبوا الآخرين.

قالت: "عندما تتحدث ، في بعض الأحيان سوف تبصق قليلاً". "ستفرك أنفك. ستلمس فمك. ستفرك عينيك. وبعد ذلك ستلمس أسطحًا أخرى ، ومن ثم ستنشر الفيروس إذا كنت مصابًا وتذرف بدون أعراض".

4- لقاح الإنفلونزا متاح لكن لا يوجد لقاح لفيروس كورونا

يقول الخبراء أن عدد الوفيات بسبب الإنفلونزا يمكن أن ينخفض بشكل كبير إذا حصل الأشخاص على لقاح الإنفلونزا، وحتى إذا حصلت على لقاح الإنفلونزا ثم اصابته لاحقًا ، تكون الأعراض عادة أقل حدة.

ولكن مع فيروس كورونا ، لا يوجد خيار للحصول على لقاح.