- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم يكشف كيف يستجيب الجهاز المناعى للفيروسات التاجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف تحليل مفصل للغاية لتكوين الخلايا المناعية في دم المرضى المصابين بـ COVID-19 عن جوانب جديدة لكيفية تسبب فيروس كورونا Cov-2 التاجي فى المرض.ووفقا للموقع الطبى " news-medical" يمكن أن يساعد هذا الاختبار الأطباء على التنبؤ في مرحلة مبكرة ممن قد يحتاجون إلى علاجات إضافية أو رعاية حرجة ، ويمكن أن يوجه استراتيجيات العلاج.
ويبحث الباحثون في معهد فرانسيس كريك وكلية كينجز كوليدج في لندن ومؤسسة NHS Foundation Trust في دماء المرضى، لمعرفة كيف يستجيب جهاز المناعة للفيروسات التاجية .
اختبار دم
استنادًا إلى التحليل الأولي التفصيلي لـ 60 مريضًا من COVID-19 في مستشفى سانت توماس ، حدد الفريق "التوقيع المناعي" للمرض، و ضمن هذا ، يمكن استخدام مجموعة صغيرة من العوامل ، لتحديد المرضى الذين يُرجح أن يكونوا أسوأ ويتطلبون علاجًا إضافيًا.
يأمل الفريق في أن يتم تطبيق اختبار الدم بهذا المستوى العالي من الدقة على نطاق أوسع في المستشفيات، للبحث عن مؤشرات مبكرة لحالة المريض ، وللمساعدة بشكل فعال في تحديد أولويات العلاج.
كجزء من الدراسة الجارية المسماة COVID-IP ، يقدم المرضى في جايز وسانت توماس الذين وافقوا على التبرع لبنك حيوي للأمراض المعدية ، عينات دم منتظمة أثناء علاجهم لـ COVID-19،حيث تتم معالجتها في احتواء آمن في مستشفى قبل تحليل تكوين وخصائص الخلايا المناعية في مختبرات الفريق في كلية كينجز كوليدج في لندن وفي كريك.
يشير اضطراب أنواع معينة من الخلايا التائية التي تمت ملاحظتها حتى الآن، إلى أن الفيروس في بعض المرضى يشوه الاستجابة المناعية ويقضي ببساطة على أحد أهم الدفاعات الطبيعية للجسم.
عندما لا يستطيع المرضى تركيب استجابة فعالة للخلايا التائية ، لا توجد خلايا مناعية كافية لتنقية الجسم من الخلايا المصابة بالفيروسات. ومع استمرار هذا الوضع وتفاقمه ، يمكن أن تصبح الخلايا المناعية المتبقية مضللة ، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالرئتين والأعضاء الحيوية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر اختبار دم يكشف كيف يستجيب الجهاز المناعى للفيروسات التاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.