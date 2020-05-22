إثيوبيا تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - أديس أباباالجمعة 2020/5/22 03:48 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الجمعة، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 429 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة تمَّ تسجيلها بعد إجراء فحص معملي لنحو 3645 شخصا خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن الحالات الجديدة لإثيوبيين، 26 رجال و4 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاما.
وأضافت أن 9 حالة لهم تاريخ سفر خارج البلاد، و17 من الحالات المخالطة لمصاب سابق، فيما لم يوضح سبب 4 حالات.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الـ 30 موزعة ما بين أديس أبابا 18 حالات، و3 حالات لكل من إقليمي عفار وتجراي، و4 حالات بإقليم أوروميا فيما لم يحدد حالتين لطبيعة عملهم.
ولفتت إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 128 حالات، بعد تسجيل 5 حالات تعاف، فيما سجلت حتى الآن 5 وفيات بـ"كوفيد-19" في البلاد.
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