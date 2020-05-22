كل ولا تأكل.. نصائح غذائية مهمة للوقاية من الأمراض

تعتبر التغذية السليمة جزءا لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي، وإجراء وقائيا ضروريا للحماية من الأمراض بشكل عام، خصوصاً في فترة الأعياد وكورونا.





وتزامنا مع فترة عيد الفطر، ومع انطلاق حملة "أنت مسؤول" بدولة الإمارات للتوعية بالصحة العامة أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عددا من النصائح والإرشادات لعادات الأكل من أجل تقوية المناعة ومقاومة الأمراض.





وقالت الوزارة إن تناول الغذاء الصحي وشرب كميات كافية من المياه من العادات التي تعزز صحة الفرد لأنها تقوي المناعة وتقلل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.

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ونصحت بتناول الأطعمة الطازجة وغير المصنعة بشكل يومي، كالفواكه والخضروات والبقوليات (العدس والفاصوليا)، والمكسرات والحبوب الكاملة (الذرة والشوفان والقمح والأرز البني)، فضلا عن الأطعمة حيوانية المصدر (مثل اللحوم والأسماك والبيض والحليب).





وأضافت الوزارة في نصائحها إنه من المفترض أن يتناول الإنسان كوبين من الفاكهة (4 حصص) و2.5 كوب من الخضروات (5 حصص) أما اللحوم فيتناولها بين مرة ومرتين أسبوعيا والدواجن بين مرتين و3 مرات أسبوعيا.

كما نصحت بشرب كمية كافية من المياه يوميا (8-10 أكواب) وتناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت (دهون غير المشبعة مثل الأسماك والأفوكادو والمكسرات ووزيت الزيتون والذرة وعباد الشمس) بدلا من (اللحوم الدهنية والزبدة وزيوت النخيل وجوز الهند والقشدة والجن والسمن.

ومع اقتراب الأعياد، فشددت الوزارة على ضرورة تقليل استهلاك الشروبات الغازية والعصائر المحلاة والكعك والبسكويت، واستبدالهم بالفواكه الطازجة، وتقليل السكريات والأملاح.



