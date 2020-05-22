عروسان يحولان "صالة" منزلهما إلى "كنيسة" لإجراء مراسم الزفاف

اتخذ عروسان في بريطانيا قرارا غريبا للاحتفال بارتباطهما، بعدما جمدت جائحة كورونا كوفيد 19 مخطط حفل الزفاف، فقد قرر الثنائي الأخذ بزمام الأمور وإقامة حفل زفاف ذاتي من نوع DIY.، وبحسب صحيفة "بي بي سي" الإلكترونية حول العروسان بيث ديفيس Beth Davis 26 عاما و بيتي دونكان Pete Duncan 31 عاما، صالة شقتهما في مانشيستر إلى "كنسية" لإجراء مراسيم حفل الزفاف يشرفان على تفاصيله بنفسيهما في تحد منهما لواقع الحجر الصحي المفروضة

وارتدت العروس فستان زفاف مصنوع صنع منزلي قامت بصنعه بنفسها من غطاء السرير، ثم تقدم الثنائي أمام تمثال ضخم ركباه من الكراتين الفارغة ليقوم بدور القسيس المشرف على مراسيم عقد القران، حيث يتطلع العروسين بيث و بيتي إلى الاحتفال مجددا نفس الوقت في العام المقبل و بحضور 175 شخصا.

و قال "بيتي" بحسب الصحيفة :"لقد كان من المفترض أن يكون اليوم واحدا من أفضل ايام حياتنا، وكان على وشك أن يكون يوما حزينا. و لكننا حاولنا اجتناب ذلك، و أقمنا حفل زفاف في البيت و استطعنا أن نحول اليوم إلى أجمل الايام على الاطلاق."وأما "بيث" فعلقت قائلة :"لقد راودتني مشاعر عاطفية قوية تأثرب بها كثيرا، فقد كان حفل وداع العزوبية في مارس، و قررت بعده مباشرة تأجيل حفل الزفاف. و لكن مجرد اقامة حفل زفاف خاص بنا في المنزل أشعرنا بأن الاحتفال مهم و كبير."

و كان العروسان قد تبادلا خواتم الزواج السبت الماضي، على انغام اغنية "Mendelssohn's Wedding March"، و توجها بعدها إلى التقاط صور لهما في حديقة محلية أمام إعجاب عوائل و اشخاص خرجو للحديقة من اجمل ممارسة تمارينهم الرياضية اليومية. و ألقت "بيث" بباقة أزهار في الهواء، ثم قام الثنائي بنثر قطع الحلوى على نفسيهما.

و اضافت "بيث" ضاحكة :"تلقينا التهاني من بعض الاشخاص، فيما ابتسم لنا البعض الاخر ممن يقومون بتمارين الجري. هذا أعطانا هذا الشيء فكرة عما سيكون عليه شعورنا في العام المقبل."وبعد ذلك حان وقت مأدبة الاحتفال و هي عبارة عن فطيرة دجاج تناولها العروسين في شقتهما بمقاطعة Withington. "لقد قطعناها كما لو كنا نقطع كيكة الحفل" افاد العريس بيتي طالب دكتوراه في علم الاجرام.و حضر الااقراب و الاصدقاء حفل الزفاف الذي اقامه العروسين واحتفل الجميع عبر المنصة الافتراضية على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقد صادف هذا الاختفال مناسبة ذكرى ميلاد والد العريس "بيتي" الذي قال :"على الرغم من أن لم يشهد زوجها على ارض الواقع، إلا أنه اخبرنا على الرغم من ذلك بأن ذكرى ميلاده هذه كانت الافضل في حياته".و يذكر أن الحجر الصحي المفروض جاء كإجراء وقائي للتصدي لجائحة كوفيد-19 و الحد من انتشار وباء المستجد، وكان له تأثر كبير على إجراءات حفلات الزفاف على الصعيد العالمي ما جعل العرسان في مختلف مناطق الهالم يجدون حلولا بديلة للاحتفال بالزواج.

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